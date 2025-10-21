27 जजों के तबादले और पॉक्सो के लिए विशेष अदालतें स्थापित, पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट का बड़ा फैसला

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने सोमवार बड़े पैमाने पर हरियाणा सुप्रीरेयर जुडिशल सर्विस के अधिकारियों के तबादले और नियुक्तियों के आदेश जारी किए हैं। कुल 27 अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीशों को नई जगहों पर पदस्थ किया गया है। इसमें नौ अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीशों को जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर पदोन्नत किया गया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

पदोन्नत आदेश जारी आदेश के अनुसार फरीदाबाद से अनिल कुमार बिश्नोई को जिला एवं सत्र न्यायाधीश औद्योगिक न्यायाधिकरण–कम–लेबर कोर्ट-I पर पदस्थ किया गया है, जबकि सीबीआई कोर्ट चंडीगढ़ से वापस बुलाकर अलका मलिक को हिसार में जिला एवं सत्र न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। जगजीत सिंह को जगाधरी से सोनीपत, अजय पराशर को भिवानी से कैथल में जिला एवं सत्र न्यायाधीश पद पर भेजा गया है।

जगदीप सिंह को गुरुग्राम से पंचकूला भेजा गया है जहां वे हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सदस्य सचिव के रूप में कार्यभार संभालेंगे। करनाल से डॉ. गगनदीप कौर सिंह को परिवार न्यायालय की प्रधान न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत किया गया है जबकि डॉ. सुशील कुमार गर्ग को नूंह में जिला एवं सत्र न्यायाधीश नियुक्त किया गया है।



इसी तरह हिसार की पूनम सुनेजा को जींद, रोहतक की राज गुप्ता को पलवल में जिला एवं सत्र न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीशों में झज्जर के सुधीर जीवन को फरीदाबाद भेजा गया है। भावना जैन को कुरुक्षेत्र से चंडीगढ़ बुलाकर सीबीआई कोर्ट में नियुक्त किया गया है।