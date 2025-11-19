कैद से निकलते ही मिलेगी नौकरी! हरियाणा के इन 5 जिलों की जेलों में शुरू होगा कमाल का प्लान; कैदी बनेंगे आत्मनिर्भर

जागरण संवाददाता, पंचकूला। हरियाणा जेल विभाग ने हरियाणा कौशल रोजगार निगम (एचकेआरएन) के साथ एक महत्वपूर्ण एमओयू साइन किया है। इस समझौते के तहत जेलों में वोकेशनल ट्रेनिंग प्राप्त करने वाले कैदियों को एचकेआरएन पोर्टल पर रजिस्टर किया जाएगा, ताकि जेल से रिहा होने के बाद उन्हें रोजगार के अवसर मिल सकें।

जेल विभाग के महानिदेशक आलोक राय ने प्रेस कान्फ्रेंस में बताया कि हरियाणा की पांच जेलों —गुरुग्राम, अंबाला, करनाल, पानीपत और फरीदाबाद —में वोकेशनल ट्रेनिंग के साथ-साथ आइटीआइ कोर्स भी शुरू किए जा रहे हैं। सभी जेलों में कक्षाओं के लिए आवश्यक उपकरण उपलब्ध करवा दिए गए हैं। इस एमओयू पर जेल विभाग के चीफ प्रोबेशन आफिसर विशाल सिंह और एचकेआरएन की जीएम अंबिका पटियाल ने हस्ताक्षर किए। जेल विभाग में शुरू हो रहे इन कोर्सों का औपचारिक शुभारंभ सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस द्वारा 6 दिसंबर को गुरुग्राम में किया जाएगा। हालांकि सभी पांचों जेलों में कार्य पहले ही शुरू हो चुका है, लेकिन औपचारिक शुरुआत गुरुग्राम से होगी।

महानिदेशक आलोक राय ने बताया कि हर साल करीब 50 हजार लोग जेल में आते हैं और इतने ही लोग बाहर जाते हैं। विभाग का उद्देश्य है कि जेल में आने वाले हर व्यक्ति को किसी न किसी प्रकार की ट्रेनिंग दी जाए, ताकि वे रिहा होने के बाद आत्मनिर्भर बन सकें। उन्होंने कहा कि विभाग यह भी मानिटर करेगा कि जेल से बाहर जाने के बाद कितने लोगों ने स्वरोजगार शुरू किया या नौकरी प्राप्त की।

आलोक राय ने बताया कि हरियाणा की जेलों में कैदियों द्वारा बनाए गए आर्ट एंड क्राफ्ट उत्पादों की प्रदर्शनी सूरजकुंड हस्तशिल्प मेले में लगाई गई थी, जहां लगभग 2 करोड़ रुपये का सामान बिका। अब गीता जयंती महोत्सव सहित अन्य आयोजनों में भी जेल विभाग को निशुल्क स्टॉल मिल रहे हैं, जहां कैदियों द्वारा तैयार उत्पादों की प्रदर्शनी लगाई जाएगी।