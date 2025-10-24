जेलों में गैंगस्टर और भाईजी कल्चर खत्म किया, अब पूरे हरियाणा से इसे मिटाना है, डीजी आलोक राय ने दिया बयान

जागरण संवाददाता, पंचकूला। प्रदेश की सभी जेलों में गैंगस्टर और भाई जी कल्चर पूरी तरह खत्म हो गया है। अब इसे पूरे हरियाणा से मिटा देना है। यह बात शुक्रवार को जेल डीजी आलोक राय ने पत्रकारवार्ता में कही। उन्होंने कहा कि अब जेलों में बैठे गैंगस्टर भी सामान्य कैदियों की तरह ही काम कर रहे हैं। न वह ब्रांडेड कपड़े, जूते और चश्मे पहन पा रहे हैं और न ही आरामपरस्ती कर पा रहे हैं।

डीजी राय ने कहा कि हरियाणा के युवाओं को अपराध की दुनिया से दूर रखने के लिए पुलिस विभाग लगातार गैंगस्टरों के प्रभाव के महिमामंडन वाले प्रभाव को खत्म कर रहा है। जेल विभाग ने भी गैंगस्टर कल्चर को खत्म करने के लिए अब उन्हें जेल मैन्युअल के हिसाब से रहने पर मजबूर कर दिया है।

आलोक राय ने कहा कि अब प्रदेश में भाई जी कल्चर खत्म करने का समय है, जेलों में हमने खत्म कर दिया है। जेल में रहने वाले हर कैदी या बंदी से वो सभी काम लिए जा रहे हैं, जो उन्हें जेल मैन्युअल में बताए गए हैं। वहीं लंबे बाल रखने व दूसरी चीजों पर भी अब हाइजीन मेनटेन करने के लिए पाबंदी कर दी गई है। कोई भी गैंगस्टर जेल में बंद होकर अपने काम दूसरे कैदी या बंदी से नहीं करवा सकता। खुद के काम उन्हें खुद ही करने होंगे, इस पर सख्ती से अमल चल रहा है।