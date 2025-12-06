Language
    हरियाणा में अपराधियों के खिलाफ अभियान तेज, 834 ठिकानों पर छापा और 165 गिरफ्तार; निशाने पर ये क्रिमिनल

    By Sudhir Tanwar Edited By: Sushil Kumar
    Updated: Sat, 06 Dec 2025 04:44 PM (IST)

    हरियाणा पुलिस ने साइबर अपराधियों और नशा तस्करों पर शिकंजा कसा है। ऑपरेशन हॉटस्पॉट डोमिनेशन के तहत 834 स्थानों पर छापे मारे गए और 165 अपराधियों को गिरफ ...और पढ़ें

    हरियाणा में अपराधियों के खिलाफ अभियान तेज। फाइल फोटो

    राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। हरियाणा में साइबर अपराधी, नशा तस्कर और जुआरियों सहित अन्य बदमाश पुलिस के निशाने पर हैं। ऑपरेशन हॉटस्पॉट डोमिनेशन के पांचवें दिन 834 स्थानों पर छापामारी कर विभिन्न आपराधिक मामलों में 106 मुकदमे दर्ज किए गए। इस दौरान 165 अपराधियों को गिरफ्तार करने में सफलता मिली।

    शुक्रवार को साइबर अपराध हेल्पलाइन 1930 पर 313 लोगों ने ऑनलाइन ठगी की शिकायतें दर्ज कराई। साइबर ठगों ने करीब डेढ़ करोड़ ठग लिए। हालांकि, समय रहते शिकायत मिलने पर साइबर टीम ने 90 लाख रुपये (कुल राशि का 64%) ठगों के खातों में जाने से पहले ही फ्रीज कर दिया। साथ ही 14 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया।

    पीड़ितों को छह लाख रुपये रिफंड करवाने में भी सफलता मिली है। फरीदाबाद में क्रेडिट कार्ड बनवाने और लिमिट बढ़ाने के नाम पर ठगी करने वाले एक संगठित गिरोह को पकड़ा गया। इनमें दिल्ली और बिहार के आयुष गुप्ता, अरबाज, नवाब खान और ऋषभ कुमार शामिल हैं।

    इसी तरह घर बैठे आनलाइन टास्क पूरा कर पैसे कमाने का लालच देकर लोगों को फंसाने वाले सुजल हलदार को मथुरा से गिरफ्तार किया गया है।

    वहीं, पुलिस ने खुफिया तंत्र को मजबूत करते हुए अन्य राज्यों के साथ 127 इंटेलिजेंस रिपोर्ट साझा की हैं, जिससे अंतरराज्यीय अपराधी गिरोहों पर नकेल कसी जा सके। इस दौरान 21 फरार हिंसक अपराधियों को भी दबोचा गया, जो लंबे समय से कानून की पकड़ से बाहर थे।

    आर्म्स एक्ट के नौ मामले दर्ज करते हुए 12 आरोपितों को गिरफ्तार किया गया है। आठ लुक आउट नोटिस जारी किए गए और एक हिंसक अपराधी का पासपोर्ट रद करने का निवेदन भेजा गया।