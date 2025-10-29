Language
    हरियाणा के इंडस्ट्रियल इलाकों में अब 15 दिन में मिलेगा वाटर और सीवर कनेक्शन

    By Jagran News Edited By: Prince Sharma
    Updated: Wed, 29 Oct 2025 01:43 PM (IST)

    हरियाणा सरकार ने इंडस्ट्रीयल क्षेत्रों में पानी के कनेक्शन को लेकर बड़ा फैसला लिया है। अब उद्योगों को पानी का कनेक्शन मात्र 15 दिनों में मिलेगा, जिससे उत्पादन में तेजी आएगी। सरकार का लक्ष्य है कि उद्योगों को तेजी से पानी मिले और भ्रष्टाचार पर लगाम लगे। इस फैसले से इंडस्ट्रीयल क्षेत्रों में विकास को गति मिलेगी।

    राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। हरियाणा के औद्योगिक क्षेत्रों में अब आवेदन के 15 दिन के अंदर पानी और सीवरेज का कनेक्शन मिल जाएगा। शिकायत के एक दिन के अंदर सार्वजनिक शौचालयों की सफाई कर दी जाएगी, जबकि 15 दिन में मरम्मत का काम पूरा किया जाएगा।

    हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास निगम लिमटेड (एचएसआइआइडीसी) की तीन और सेवाओं को प्रदेश सरकार ने सेवा का अधिकार अधिनियम में शामिल करते हुए अधिकारियों की जवाबदेही तय कर दी है।

    मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी की ओर से जारी आदेश के मुताबिक जोनिंग प्लान (पुनरीक्षित) के मामले 45 दिन के अंदर निपटाए जाएंगे। सेवाओं को निश्चित समय में पूरा करने के लिए अभियांत्रिकी शाखा के क्षेत्रीय प्रभारी और विभागाध्यक्ष, जिला नगर योजनाकार और मुख्य नगर योजनाकार तथा एचएसआइआइडीसी के प्रबंध निदेशक की ड्यूटी लगाई गई है।

     