    हरियाणा में लिंगानुपात में सुधार, 920 तक पहुंचाने का लक्ष्य

    By Jagran News Edited By: Prince Sharma
    Updated: Wed, 17 Dec 2025 12:17 PM (IST)

    हरियाणा में लिंगानुपात में सुधार, 920 तक पहुंचाने का लक्ष्य (File Photo)

    राज्य ब्यूरो, पंचकूला। हरियाणा में लिंगानुपात में निरंतर सुधार हो रहा है। पिछले साल 15 नवंबर को जहां लिंगानुपात 907 था, वहीं इस बार नौ अंक के सुधार के साथ यह 916 तक पहुंच गया है। स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव सुधीर राजपाल ने अधिकारियों को 31 दिसंबर तक लिंगानुपात 920 तक पहुंचाने का लक्ष्य दिया है।

    लिंगानुपात में सुधार के लिए गठित स्टेट टास्क फोर्स की साप्ताहिक बैठक में मंगलवार को स्वास्थ्य सचिव ने कहा कि शहरों एवं कस्बों में माइग्रेटिड पापुलेशन वाले एरिया में सभी नवजात बच्चों का जन्म पंजीकरण करना सुनिश्चित करें।

    जिन स्लम क्षेत्रों में नवजात बच्चों का जन्म पंजीकरण कम है, उनमे कैंप लगाकर या लोगों को जागरूक करके जन्म पंजीकरण करवाना सुनिश्चित करें ताकि सरकार की तरफ से उन परिवारों को दी जाने वाली सुविधाओं को समय पर पहुंचाया जा सके। बैठक में स्वास्थ्य विभाग के सचिव आरएस ढिल्लो, महानिदेशक डा. मनीष बंसल, निदेशक डॉ. वीरेंद्र यादव और डॉ. कुलदीप सिंह ने भी अपनी बात रखी।