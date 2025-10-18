हरियाणा में 8547 गरीब परिवारों को मिले प्लॉट, रजिस्ट्री के लिए आज धनतेरस पर भी खुलेंगी तहसील
हरियाणा सरकार ने मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना-2 और मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना-2 के तहत 8547 गरीब परिवारों को प्लॉट आवंटित किए। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने पंचायतों और नगर निकायों को विकास कार्यों के लिए करोड़ों रुपये की राशि जारी की। धनतेरस पर भी रजिस्ट्री के लिए तहसील कार्यालय खुले रहेंगे।
राज्य ब्यूरो, पंचकूला। नायब सैनी ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना-2 के तहत 141 गांवों और दो महाग्राम पंचायतों में 8029 गरीब परिवारों और मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना-2 के तहत पिंजौर में 518 गरीब परिवारों को प्लाटों के आवंटन पत्र सौंपे गए हैं।
मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि शनिवार को धनतेरस की छुट्टी के बावजूद संबंधित जिलों में तहसील कार्यालय खुले रहेंगे। पंचकूला में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पंचायतों को विकास कार्यों के लिए स्टांप ड्यूटी और बिजली की खपत पर पंचायत सेस की 1044 करोड़ 57 लाख रुपये की राशि जारी की।
322 गांवों में फिरनियों के निर्माण के लिए 169 करोड़ दिए। शहरों में विकास कार्यों के लिए नगर निकायों को 1483 करोड़ 77 लाख रुपये जारी किए।
