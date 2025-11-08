Language
    हरियाणा के अस्पतालों में दवाइयों की नहीं होगी कमी, मरीजों को मिलेगा बेहतर उपचार

    By Jagran News Edited By: Prince Sharma
    Updated: Sat, 08 Nov 2025 01:12 PM (IST)

    हरियाणा के सरकारी अस्पतालों में अब दवाइयों की कमी नहीं होगी। सरकार ने 92 करोड़ रुपये के आधुनिक उपकरणों और दवाइयों की खरीद को मंजूरी दी है। स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव की अध्यक्षता में हुई बैठक में डिफाइब्रिलेटर, एक्स-रे मशीनें, वीडियो ब्रोंकोस्कोप और डेंटल वैन खरीदने का निर्णय लिया गया, जिससे मरीजों को बेहतर इलाज मिल सकेगा।

    राज्य ब्यूरो, पंचकूला। हरियाणा में अब सरकारी अस्पतालों में दवाइयों की कमी नहीं रहेगी। 92 करोड़ रुपये के आधुनिक उपकरणों और दवाइयों की खरीद के लिए अनुबंध किए गए हैं, जिससे मरीजों को बेहतर उपचार मिलेगा।

    स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री आरती सिंह राव की अध्यक्षता में हुई उच्च स्तरीय बैठक में 4.64 करोड़ रुपये की 87 डिफाइब्रिलेटर, एक करोड़ रुपये की 40 मोबाइल एक्स-रे मशीनें, चार करोड़ रुपये की 11 वीडियो ब्रोंकोस्कोप तथा सात करोड़ रुपये की जीआइ वीडियो एंडोस्कोपी सिस्टम की खरीद को स्वीकृति दी गई।

    हिस्टोपैथोलाजी विभागों हेतु 1.60 करोड़ रुपये में नौ स्वचालित स्लाइड स्टेनर, दंत विभागों हेतु सवा दो करोड़ में चार मोबाइल डेंटल वैन खरीदने की स्वीकृति दी।

     