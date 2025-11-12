हरियाणा में खराब लिंगानुपात से भड़का स्वास्थ्य विभाग, CMO-SMO को कारण बताओ नोटिस; जागरुकता अभियान चलाने के दिए निर्देष

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। विभिन्न जिलों में खराब लिंगानुपात को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने सख्ती बढ़ा दी है। चार जिलाें के मुख्य चिकित्सा अधिकारियों (सीएमओ) और तीन वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारियों (एसएमओ) को कारण बताओ नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया है।

इसी तरह चरखी दादरी के गोपी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) के एसएमओ को खराब लिंगानुपात के लिए आरोप पत्र (चार्जशीट) जारी किया गया है। लिंगानुपात में सुधार के लिए गठित राज्य टास्क फोर्स (एसटीएफ) की साप्ताहिक बैठक स्वास्थ्य सेवाएं निदेशक डा. वीरेंद्र यादव की अध्यक्षता में हुई। इसमें बताया गया कि नारायणगढ़, मुलाना और चौरमस्तपुर के प्रभारी एसएमओ और पलवल, चरखी दादरी, सिरसा और सोनीपत के सीएमओ को खराब लिंगानुपात पर कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं।

फतेहाबाद, गुरुग्राम, पंचकूला, पानीपत और रेवाड़ी में लिंगानुपात में उल्लेखनीय सुधार हुआ है, जबकि सिरसा, सोनीपत और चरखी दादरी में गिरावट देखी गई है। बैठक में बताया गया कि राज्य में पहली जनवरी से 10 नवंबर तक लिंगानुपात 912 दर्ज किया गया है, जो पिछले वर्ष इसी अवधि में 904 था। बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत अवैध गर्भपात पर अंकुश लगाने और लिंगानुपात में और सुधार लाने के लिए गंभीर प्रयास किए जा रहे हैं।