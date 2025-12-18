Language
    नौकरी का इंतजार कर रहे युवा हो जाएं तैयार, हरियाणा स्वास्थ्य विभाग में हजारों पद खाली; भर्ती के लिए भेजा गया प्रस्ताव

    By Sudhir Tanwar Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Thu, 18 Dec 2025 06:59 PM (IST)

    हरियाणा के स्वास्थ्य विभाग में डॉक्टरों और पैरा मेडिकल स्टाफ के 5384 पद खाली हैं। विधानसभा में अर्जुन चौटाला के सवाल पर सरकार ने बताया कि इन रिक्त पदो ...और पढ़ें

    स्वास्थ्य विभाग में डॉक्टरों और पैरा मेडिकल स्टाफ के 5384 पद खाली। सांकेतिक तस्वीर

    राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। हरियाणा में डॉक्टरों तथा पैरा मेडिकल के हजारों पद खाली हैं। स्वास्थ्य विभाग में विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत कुल 21 हजार 296 स्वीकृत पद हैं। इनमें से 15 हजार 912 पद भरे हुए हैं जबकि 5384 पद रिक्त हैं।

    बृहस्पतिवार को विधानसभा में रानिया के विधायक अर्जुन चौटाला द्वारा उठाए गए मुद्दे पर हरियाणा सरकार ने इस संबंध में सभी जिलों में रिक्त पदों पर रिपोर्ट जारी की। अर्जुन चौटाला ने डाक्टर, नर्स, फार्मासिस्ट तथा पैरामेडिकल के रिक्त पदों पर सरकार से जवाब मांगा।

    इसके जवाब में स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव ने सदन में रिपोर्ट पेश करते हुए बताया कि विभिन्न रिक्त पदों को भरने के लिए हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग, हरियाणा लोक सेवा आयोग तथा विभागीय चयन समिति को आवश्यक प्रस्ताव भेजे जा चुके हैं। इन पदों को आगामी एक वर्ष के भीतर भरे जाने की संभावना है।

    आरती राव ने बताया कि स्थाई व्यवस्था नहीं होने तक सरकार द्वारा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, हरियाणा कौशल रोजगार निगम के अलावा अंडर ट्रेनिंग कर्मचारी तथा अन्य संविदात्मक स्रोतों के माध्यम से कर्मचारियों की तैनाती कर वैकल्पिक व्यवस्था की गई है। रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश में सिविल सर्जनों के 16 पद रिक्त हैं।

    स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि प्रदेश में एसएमओ के 644 पदों में से 219 पद रिक्त हैं। इसी प्रकार मेडिकल ऑफिसर के 3969 पदों में से 777, सीनियर डेंटल सर्जन के लिए स्वीकृत 56 में से 20, डेंटल सर्जन के 717 में से 58, डेंटल एसिसटेंट के 290 में से 194 पद रिक्त हैं। इसी प्रकार एमपीएचडब्ल्यू के 2734 स्वीकृत पदों में से 597 पद रिक्त हैं। इन पदों को नियमानुसार भरने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है।