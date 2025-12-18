नौकरी का इंतजार कर रहे युवा हो जाएं तैयार, हरियाणा स्वास्थ्य विभाग में हजारों पद खाली; भर्ती के लिए भेजा गया प्रस्ताव

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। हरियाणा में डॉक्टरों तथा पैरा मेडिकल के हजारों पद खाली हैं। स्वास्थ्य विभाग में विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत कुल 21 हजार 296 स्वीकृत पद हैं। इनमें से 15 हजार 912 पद भरे हुए हैं जबकि 5384 पद रिक्त हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

बृहस्पतिवार को विधानसभा में रानिया के विधायक अर्जुन चौटाला द्वारा उठाए गए मुद्दे पर हरियाणा सरकार ने इस संबंध में सभी जिलों में रिक्त पदों पर रिपोर्ट जारी की। अर्जुन चौटाला ने डाक्टर, नर्स, फार्मासिस्ट तथा पैरामेडिकल के रिक्त पदों पर सरकार से जवाब मांगा।

इसके जवाब में स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव ने सदन में रिपोर्ट पेश करते हुए बताया कि विभिन्न रिक्त पदों को भरने के लिए हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग, हरियाणा लोक सेवा आयोग तथा विभागीय चयन समिति को आवश्यक प्रस्ताव भेजे जा चुके हैं। इन पदों को आगामी एक वर्ष के भीतर भरे जाने की संभावना है।

आरती राव ने बताया कि स्थाई व्यवस्था नहीं होने तक सरकार द्वारा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, हरियाणा कौशल रोजगार निगम के अलावा अंडर ट्रेनिंग कर्मचारी तथा अन्य संविदात्मक स्रोतों के माध्यम से कर्मचारियों की तैनाती कर वैकल्पिक व्यवस्था की गई है। रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश में सिविल सर्जनों के 16 पद रिक्त हैं।