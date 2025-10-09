'IPS पूरन कुमार की आत्महत्या में जातिगत उत्पीड़न', HCS ने आरोप लगाकर सीएम सैनी से क्या मांग की?

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। आत्महत्या करने वाले आइपीएस अधिकारी वाई पूरन कुमार की आइएएस पत्नी अमनीत पी कुमार के समर्थन में एचसीएस अधिकारी भी खुलकर सामने आ गए हैं। हरियाणा सिविल सेवा (कार्यकारी शाखा) अधिकारी संघ ने एफआइआर दर्ज करने की मांग कर रहे पीड़ित परिवार का समर्थन करते हुए त्वरित कार्रवाई के लिए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को पत्र लिखा है।

संघ के प्रधान एचसीएस शंभू, उप प्रधान अनुभव मेहता और मानव मलिक, महासचिव राकेश संधू, संयुक्त सचिव जितेंद्र जोशी, ज्योति मित्तल और मयंक वर्मा द्वारा प्रेषित पत्र में कहा गया है कि सुसाइड नोट के मुताबिक वाई पूरन कुमार को लगातार जाति आधारित उत्पीड़न, अपमान, एक वरिष्ठ अधिकारी द्वारा उठाई गई शिकायतों के प्रति निरंतर उपेक्षा, आपराधिक षड्यंत्र, सत्ता और पद का घोर दुरुपयोग और कई स्तरों पर प्रशासनिक उत्पीड़न का सामना करना पड़ा।

एसोसिएशन आग्रह करती है कि इस मामले को अत्यंत गंभीरता, संवेदनशीलता और निष्पक्षता के साथ निपटाया जाए। यह सुनिश्चित किया जाए कि बिना किसी देरी के एफआइआर दर्ज की जाए और नए आपराधिक कानूनों के अनुसार निष्पक्ष, पारदर्शी और समयबद्ध जांच की जाए।