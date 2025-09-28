हरियाणा में पेपरलेस रजिस्ट्री और निगरानी प्रणाली, चैटबाट से पता करें स्टेटस, भूमि की निशानदेही रोबोट करेगा

हरियाणा सरकार पेपरलेस रजिस्ट्री और निगरानी प्रणाली की शुरुआत करेगी। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने लाडवा में योजना का शुभारंभ करेंगे जिसका उद्देश्य राजस्व सेवाओं को पारदर्शी और भ्रष्टाचारमुक्त बनाना है। अब जमीन की रजिस्ट्री के लिए तहसील के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे क्योंकि दस्तावेज़ ऑनलाइन सत्यापित किए जा सकेंगे। राजस्व मंत्री विपुल गोयल ने इसे सरकार का क्रांतिकारी कदम बताया है।

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। हरियाणा सरकार सोमवार को पूरे प्रदेश में पेपरलेस (कागज रहित) रजिस्ट्री और निगरानी प्रणाली तथा वाट्सएप चैटबाट सेवा की शुरुआत करने जा रही है। इस डिजिटल पहल का उद्देश्य जमीन-जायदाद की रजिस्ट्री और राजस्व से जुड़ी सभी सेवाओं को पूरी तरह कागजरहित, पारदर्शी और भ्रष्टाचारमुक्त बनाना है, ताकि लोगों को अपने कार्यों के लिए राजस्व विभाग तथा तहसीलों के चक्कर काटने से मुक्ति मिल सके।

मुख्य समारोह कुरुक्षेत्र के लाडवा उपमंडल के गांव बाबैन में होगा, जहां मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी इस योजना की शुरुआत करेंगे। राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री विपुल गोयल मुख्यमंत्री के साथ मंच साझा करेंगे। योजना के तहत भविष्य में भूमि की निशानदेही भी रोबोट से कराने की योजना है। इसके लिए मुख्यमंत्री सीमांकन पोर्टल लांच करेंगे।

मुख्यमंत्री सोमवार को 93 तहसीलों में इस योजना की औपचारिक शुरुआत करेंगे और पूरे राज्य में एक साथ यह योजना चालू होगी। हर जिले में कार्यक्रमों के आयोजन के लिए हरियाणा सरकार के मंत्रियों, केंद्रीय मंत्रियों, सांसदों और विधायकों के साथ अधिकारियों की ड्यूटी लगा दी गई है। हर जिले में सब डिविजन (उपमंडल) स्तर पर कार्यक्रम होंगे, जहां पूर्व मंत्री, विधायक तथा विधानसभा चुनाव लड़ चुके उम्मीदवारों की जिम्मेदारी लगाई गई है।

हर जिला मुख्यालय पर मुख्य समारोह होगा। केंद्रीय ऊर्जा, आवासन एवं शहरी विकास मंत्री मनोहर लाल करनाल में आयोजित कार्यक्रम में भागीदारी करेंगे और उनके साथ पंचायत एवं विकास मंत्री कृष्ण लाल पंवार होंगे। गुरुग्राम में केंद्रीय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) राव इंद्रजीत सिंह मुख्य अतिथि रहेंगे।

सिरसा में पूर्व गृह राज्य मंत्री और हरियाणा लोकहित पार्टी (हलोपा) के अध्यक्ष गोपाल कांडा की ड्यूटी लगाई गई है। गोपाल कांडा की पार्टी ने 2024 के विधानसभा चुनावों में भाजपा को समर्थन दिया था। उन्हें इस राज्यव्यापी कार्यक्रम में सिरसा के लिए मुख्य अतिथि के तौर पर आमंत्रित किया गया है।

सिरसा के जिला स्तरीय कार्यक्रम में राज्यसभा सदस्य सुभाष बराला की ड्यूटी लगाई गई है। केंद्रीय सहकारिता राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर रेवाड़ी में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे। राज्यसभा सदस्य कार्तिकेय शर्मा पंचकूला में रहेंगे। कुरुक्षेत्र के सांसद नवीन जिंदल कैथल में, राज्यसभा सदस्य रेखा शर्मा झज्जर, खाद्य आपूर्ति राज्य मंत्री राजेश नागर फरीदाबाद, सांसद धर्मबीर सिंह चरखी दादरी, ऊर्जा मंत्री अनिल विज अंबाला में आयोजित कार्यक्रमों में शामिल होंगे। तहसील या उप-रजिस्ट्रार कार्यालय के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे पेपरलेस रजिस्ट्री से जमीन-जायदाद की रजिस्ट्री के लिए बार-बार तहसील या उप-रजिस्ट्रार कार्यालय के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। नागरिक अपने सभी दस्तावेज़ पहले ही आनलाइन अपलोड और सत्यापित करा सकेंगे। रजिस्ट्री वाले दिन केवल मूल कागज लेकर दफ्तर में एक बार आना होगा, जहां बायोमीट्रिक और हस्ताक्षर की औपचारिकता पूरी होगी। वाट्सएप चैटबाट से आवेदन की स्थिति, फीस और शिकायत दर्ज कराने की सुविधा मिलेगी। इससे समय, मेहनत और बिचौलियों पर होने वाला खर्च बचेगा और रिकार्ड सीधे डिजिटल स्वरूप में सुरक्षित रहेगा।

योजना हरियाणा को डिजिटल गवर्नेंस की नई ऊंचाई पर लेकर जाएगी हरियाणा के राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री विपुल गोयल ने इस शुरुआत को भाजपा सरकार का क्रांतिकारी कदम बताया है। उन्होंने कहा कि सोमवार को आरंभ होने वाली यह योजना हरियाणा को डिजिटल गवर्नेंस की नई ऊंचाई पर लेकर जाएगी। अब रजिस्ट्री, नामांतरण, नक्शा पासिंग और शिकायत निवारण जैसी सेवाएं तेज़, पारदर्शी और पेपरलेस होंगी।