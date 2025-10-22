हरियाणा में महिलाओं की सुरक्षा को पंख, जिम में महिला प्रशिक्षक और अलग ब्लॉक; लेडी कैब चालकों से सुनिश्चित होगा सुरक्षित सफरी

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। हरियाणा में संचालित सभी जिम में अब महिलाओं के लिए अलग से प्रशिक्षक रखी जाएंगी। हरियाणा महिला आयोग की अध्यक्ष रेनु भाटिया ने सभी जिम संचालकों को निर्देश दिए हैं कि वह महिला प्रशिक्षकों की नियुक्ति करें। जिम में पुरुषों तथा महिलाओं के लिए अलग-अलग ब्लाक होंगे और दोनों में अलग प्रशिक्षक तैनात किए जाएंगे।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

महिला आयोग की अध्यक्ष ने कहा कि जिम में महिलाओं की सुरक्षा की दृष्टि से यह फैसला लिया गया है। आयोग महिला प्रशिक्षक रखने के लिए जिम संचालकों को समय भी देगा। इस दौरान उन्हें यह पहल शुरू करनी होगी। अगर कोई आदेश नहीं मानता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। गुरुग्राम, फरीदाबाद, पंचकूला जैसे बड़े शहरों के जिम, जहां पर महिलाएं और युवतियां जाती हैं, वहां के जिम संचालकों पर विशेष फोकस किया जाएगा।

रेनु भाटिया ने बताया कि वह खुद भी विभिन्न शहरों में जिम का निरीक्षण करेंगी। उनका यह फैसला उत्तर प्रदेश महिला आयोग से प्रेरित होकर लिया गया है। महिला सुरक्षा की दृष्टि से बेहद जरूरी कदम है। आयोग के पास कैब ड्राइवरों द्वारा छेड़छाड़ की शिकायत आई थी।