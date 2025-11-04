Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    हरियाणा में 13 हजार ग्रुप डी भर्ती मामले में नया अपडेट, कर्मचारियों का होगा वेरिफिकेशन; कब शुरू होगी प्रक्रिया

    By Anurag Aggarwa Edited By: Prince Sharma
    Updated: Tue, 04 Nov 2025 03:18 PM (IST)

    हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ग्रुप डी के लगभग 13 हजार पदों पर भर्ती हुए कर्मचारियों का बायोमेट्रिक सत्यापन करेगा। यह फैसला भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शी रखने और भविष्य में होने वाली शिकायतों से बचने के लिए लिया गया है। आयोग ने सभी विभागों से कर्मचारियों की जानकारी मांगी है ताकि सत्यापन प्रक्रिया जल्द शुरू की जा सके।

    prefferd source google
    Hero Image

    राज्य ब्यूरो, पंचकूला।हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने विज्ञापन संख्या 01/2023 के तहत ग्रुप डी (चतुर्थ श्रेणी) कामन कैडर पदों के लिए चुने गए सभी उम्मीदवारों का बायोमेट्रिक सत्यापन करने का फैसला किया है। इस विज्ञापन के तहत करीब 13 हजार पदों पर भर्तियां हुई थी।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    यह कदम भर्ती प्रक्रिया की शुचिता सुनिश्चित करने और भविष्य में किसी भी प्रकार की शिकायत या मुकदमेबाजी से बचने के लिए उठाया जा रहा है। आयोग ने सभी संबंधित अधिकारियों से नव चयनित ग्रुप-डी कर्मचारियों की जरूरी जानकारी तुरंत देने का अनुरोध किया है।

    इस संबंध में मानव संसाधन विभाग द्वारा जारी एक पत्र में सभी विभागाध्यक्षों, मंडल आयुक्तों और उपायुक्तों से अनुरोध किया गया है कि वे अपने-अपने कार्यालयों में कार्यरत ग्रुप-डी (कामन कैडर) उम्मीदवारों का विवरण हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के सचिव को भेजें ताकि बायोमेट्रिक सत्यापन की प्रक्रिया जल्द शुरू की जा सके।

    इससे पहले, चयनित उम्मीदवारों को प्रारंभिक रूप से संबंधित मंडल आयुक्तों तथा उपायुक्त पंचकूला के कार्यालयों में ज्वाइन करने के निर्देशों के नियुक्ति पत्र जारी किए गए थे। तत्पश्चात इन उम्मीदवारों के पोस्टिंग आर्डर एचकेसीएल पोर्टल के माध्यम से जारी किए गए।