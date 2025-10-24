हरियाणा में सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, अब सैलरी इंक्रीमेंट का पेंशन में भी मिलेगा लाभ

राज्य ब्यूरो, पंचकूला। सरकारी कर्मचारियों को यदि सेवानिवृत्ति के अगले महीने वार्षिक वेतन वृद्धि (इन्क्रीमेंट) देय है तो इसका लाभ पेंशन में मिलेगा। 30 जून या 31 दिसंबर को सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को एक जुलाई या एक जनवरी को मिलने वाली वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ पेंशन की गणना में मिलेगा। हालांकि यह वृद्धि केवल पेंशन की गणना के उद्देश्य से होगी। अन्य सेवानिवृत्ति लाभों जैसे ग्रेच्युटी के लिए नहीं मानी जाएगी।

मुख्य सचिव कार्यालय की ओर से इस संबंध में निर्देश जारी कर दिया गया है। प्रदेश में हर महीने सेवानिवृत्ति होती रहती है। इसके मद्देनजर तय किया गया है कि अगर सेवानिवृत्ति किसी महीने की 30 या 31 तारीख को हो रही है और अगले महीने से वेतन वृद्धि देय है तो उस स्थिति में पेंशन में इसका लाभ एक तारीख से मिलेगा।