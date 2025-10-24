हरियाणा में सरकारी कर्मचारियो को दीवाली का शानदार बोनस, नायब सरकार ने बढ़ाया महंगाई भत्ता
हरियाणा सरकार ने दीवाली पर सरकारी कर्मचारियों को महंगाई भत्ते में वृद्धि का तोहफा दिया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने महंगाई भत्ते को 55% से बढ़ाकर 58% करने का फैसला किया है, जो 1 जुलाई, 2025 से प्रभावी होगा। बढ़ा हुआ भुगतान अक्टूबर के वेतन के साथ और एरियर नवंबर में दिया जाएगा। मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने इस संबंध में आदेश जारी किया।
जागरण संवाददाता, पंचकूला। हरियाणा में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सरकारी कर्मचारियों को दीवाली गिफ्ट दिया है। सरकार ने उनके महंगाई भत्ते में इजाफा किया है।
इसके साथ ही राज्य के पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ता और महंगाई राहत की दरों में बढ़ोतरी करने का फैसला लिया है। महंगाई भत्ता एवं राहत की दर 55 प्रतिशत से बढ़ाकर 58 प्रतिशत कर दी गई है, जो 1 जुलाई, 2025 से प्रभावी होगी।
मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी, जिनके पास वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव का दायित्व भी है, द्वारा इस सम्बन्ध में एक पत्र जारी किया गया है। बढ़ी हुई दरों के अनुसार महंगाई भत्ते/राहत का भुगतान अक्टूबर, 2025 के वेतन और पेंशन के साथ किया जाएगा, जबकि जुलाई से सितंबर, 2025 तक का एरियर नवंबर माह में दिया जाएगा।
