Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    सीएम सैनी ने सदन में गिनाईं गुरु तेग बहादुर जी की स्मृति में सरकार की उपलब्धियां, पीएम मोदी का जताया आभार

    By Amit Singh Edited By: Amit Singh
    Updated: Thu, 18 Dec 2025 07:10 PM (IST)

    हरियाणा के मुख्यमंत्री सैनी ने सदन में गुरु तेग बहादुर जी की स्मृति में सरकार की उपलब्धियां गिनाईं। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी का आभार व्यक्त करते हुए ...और पढ़ें

    Hero Image

    सीएम सैनी ने सदन में गिनाईं गुरु तेग बहादुर जी की उपलब्धियां

    डिजिटल डेस्क, पंचकुला। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने विधानसभा सत्र के दौरान श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस के अवसर पर सरकारी प्रस्ताव पेश करते हुए सदन को संबोधित किया। मुख्यमंत्री ने याद दिलाया कि अगस्त 2025 में सर्वसम्मति से गुरु जी के 350वें बलिदान दिवस को व्यापक स्तर पर मनाने का संकल्प लिया था। उन्होंने कहा कि गुरु तेग बहादुर जी का जीवन भारतीय सभ्यता की उस आत्मा का प्रतीक है, जिन्होंने धर्म और सत्य की रक्षा के लिए स्वयं को न्योछावर कर दिया, लेकिन कभी अन्याय और अधर्म के आगे सिर नहीं झुकाया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    प्रधानमंत्री का आभार और विशेष लोकार्पण

    मुख्यमंत्री ने पौने तीन करोड़ हरियाणावासियों की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विशेष आभार व्यक्त किया। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री ने 25 नवंबर को विशाल समागम में पहुंचकर गुरु तेग बहादुर को नमन किया और उनके सम्मान में स्मारक सिक्का, डाक टिकट व कॉफी टेबल बुक जारी की। इसी दौरान प्रधानमंत्री ने कुरुक्षेत्र में महाभारत थीम पर आधारित 'अनुभव केंद्र' और भगवान श्रीकृष्ण के पवित्र शंख के नाम पर 'पंचजन्य स्मारक' का लोकार्पण भी किया, जिसकी सराहना उन्होंने 'मन की बात' कार्यक्रम में भी की।

    शिक्षा और स्मृतियों का संरक्षण

    गुरु तेग बहादुर के जीवन दर्शन को भावी पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए सरकार ने कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि सिरसा स्थित चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय में श्री गुरु तेग बहादुर जी के नाम पर एक विशेष 'चेयर' स्थापित की जाएगी। इसके अलावा, राजकीय पॉलिटेक्निक अंबाला का नाम बदलकर अब श्री गुरु तेग बहादुर जी के नाम पर रखा गया है। साथ ही, यमुनानगर के किशनपुरा में 'गुरु तेग बहादुर कृषि महाविद्यालय' खोलने और कलेसर में उनके नाम पर एक विशेष वन विकसित करने का निर्णय लिया गया है।

    जन-भागीदारी और श्रद्धाजंलि कार्यक्रम

    मुख्यमंत्री ने सदन को जानकारी दी कि प्रदेशभर में आयोजित 350 रक्तदान शिविरों में रिकॉर्ड 23 हजार यूनिट रक्त एकत्रित हुआ, वहीं स्कूलों में आयोजित प्रतियोगिताओं में 3.5 लाख से अधिक विद्यार्थियों ने भाग लिया। करनाल में आयोजित 'हिन्द की चादर मैराथन' में 80 हजार से अधिक धावकों की भागीदारी ने गुरु जी के प्रति जन-आस्था को प्रदर्शित किया। मुख्यमंत्री ने बड़खालसा में दादा कुशाल सिंह दहिया सहित भाई जैता जी, भाई दयाला जी, भाई सती दास जी और भाई मति दास जी के अद्वितीय बलिदान को भी स्मरण किया।

    सदन में प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित

    अपने संबोधन के अंत में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, सामाजिक संगठनों और जनप्रतिनिधियों का सहयोग के लिए धन्यवाद किया। उन्होंने सदन से इस महान गुरु को समर्पित सरकारी प्रस्ताव को सर्वसम्मति से पारित करने का अनुरोध किया, जिसे सदन ने पूरी श्रद्धा और एकजुटता के साथ पास कर दिया।