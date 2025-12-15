How many Seats इन दिस क्लास? हरियाणा के राज्यपाल ने पूछा सवाल तो जवाब नहीं दे पाई पंचकूला के सरकारी स्कूल की Teacher

जागरण संवाददाता, पंचकूला। हरियाणा के राज्यपाल प्रोफेसर असीम कुमार घोष सोमवार को सेक्टर 4 स्थित गवर्नमेंट मॉडल संस्कृति स्कूल पहुंचे। राज्यपाल ने कक्षाओं का दौरा किया। इस दौरान एक महिला शिक्षक से राज्यपाल ने इंग्लिश में पूछा-हाउ मैनी सीट्स इन दिस क्लास?महिला शिक्षक इधर-उधर देखने लगी। राज्यपाल ने दो बार पूछा लेकिन वह जवाब नहीं दे पाई, इसके बाद दूसरी शिक्षिका ने बताया कि 69 सीट्स इस क्लास में है और दो सेक्शन लगते हैं।