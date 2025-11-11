पंचकूला में गली क्रिकेट, हरियाणा के राज्यपाल ने घुमाया बल्ला, लगाए शाट्स, हुई हूटिंग

जागरण संवाददाता, पंचकूला। गली क्रिकेट में हरियाणा के राज्यपाल का बल्ला मंगलवार को खूब चला। उन्होंने जबरदस्त शॉट्स लगाए। जब राज्यपाल ने गेंद को बाउंड्री के पार पहुंचाया तो दर्शकों ने हूडिंग की। मौका था भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जिला पंचकूला प्रथम गली क्रिकेट का। 6 से 11 नवंबर तक चले इस टूर्नामेंट का मंगलवार को ताऊ देवी लाल क्रिकेट स्टेडियम में समापन हो गया।

फाइनल मुकाबले में सेक्टर–1 पंचकूला की टीम ने बरवाला (ए) को 36 रनों से हराकर चैंपियन ट्राॅफी अपने नाम की। रोमांचक मुकाबले में दोनों टीमों ने बेहतरीन खेल भावना का प्रदर्शन किया, लेकिन सेक्टर–1 के बल्लेबाजों और गेंदबाजों ने निर्णायक समय पर शानदार प्रदर्शन किया। पहले सेमीफाइनल में सेक्टर–1 ने गांव बिल्ला को 21 रनों से हराकर फाइनल में प्रवेश किया, जबकि दूसरे सेमीफाइनल में बरवाला (ए) ने भरौली को तीन विकेट से मात दी थी।