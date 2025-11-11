पंचकूला में गली क्रिकेट, हरियाणा के राज्यपाल ने घुमाया बल्ला, लगाए शाट्स, हुई हूटिंग
हरियाणा के राज्यपाल ने पंचकूला में गली क्रिकेट खेलकर लोगों को चौंका दिया। उन्होंने बल्ले से कई शानदार शॉट्स लगाए, जिससे उत्साहित दर्शकों ने हूटिंग की। इसके साथ ही राज्यपाल ने खेलों को बढ़ावा देने के लिए सोसायटी को एक लाख रुपये देने की घोषणा की।
जागरण संवाददाता, पंचकूला। गली क्रिकेट में हरियाणा के राज्यपाल का बल्ला मंगलवार को खूब चला। उन्होंने जबरदस्त शॉट्स लगाए। जब राज्यपाल ने गेंद को बाउंड्री के पार पहुंचाया तो दर्शकों ने हूडिंग की। मौका था भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जिला पंचकूला प्रथम गली क्रिकेट का। 6 से 11 नवंबर तक चले इस टूर्नामेंट का मंगलवार को ताऊ देवी लाल क्रिकेट स्टेडियम में समापन हो गया।
फाइनल मुकाबले में सेक्टर–1 पंचकूला की टीम ने बरवाला (ए) को 36 रनों से हराकर चैंपियन ट्राॅफी अपने नाम की। रोमांचक मुकाबले में दोनों टीमों ने बेहतरीन खेल भावना का प्रदर्शन किया, लेकिन सेक्टर–1 के बल्लेबाजों और गेंदबाजों ने निर्णायक समय पर शानदार प्रदर्शन किया। पहले सेमीफाइनल में सेक्टर–1 ने गांव बिल्ला को 21 रनों से हराकर फाइनल में प्रवेश किया, जबकि दूसरे सेमीफाइनल में बरवाला (ए) ने भरौली को तीन विकेट से मात दी थी।
समापन समारोह के मुख्य अतिथि राज्यपाल प्रो. असीम कुमार घोष एवं उनकी धर्मपत्नी लेडी गवर्नर मित्रा घोष रहीं। राज्यपाल ने खेलों को बढ़ावा देने के लिए सोसायटी को एक लाख रुपये देने की घोषणा की।
विजेता टीम को “अटल ट्राफी” और 1 लाख रुपये की नकद राशि, उपविजेता टीम को “अश्वनी गुप्ता मेमोरियल ट्रॉफी” और 51 हजार रुपये का पुरस्कार तथा सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों को 5100 रुपये की नगद राशि से सम्मानित किया।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।