    हरियाणा के राज्यपाल असीम घोष ने मनसा देवी मंदिर में टेका माथा, पत्नी मित्रा के साथ की पूजा-अर्चना

    By Jagran News Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Tue, 30 Sep 2025 02:29 PM (IST)

    हरियाणा के राज्यपाल असीम कुमार घोष ने अपनी पत्नी के साथ अष्टमी पर माता मनसा देवी मंदिर में पूजा अर्चना की। उन्होंने प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि की कामना की और यज्ञशाला में हवन किया। राज्यपाल ने माता मनसा देवी में लोगों की असीम आस्था व्यक्त की जहां नवरात्र में लाखों श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। इस अवसर पर मंदिर के अधिकारियों ने राज्यपाल को माता का चित्र भेंट किया।

    राज्यपाल ने माता मनसा देवी मंदिर में माथा टेका।

    जागरण संवाददाता, पंचकूला। हरियाणा के राज्यपाल असीम कुमार घोष ने अपनी धर्मपत्नी मित्रा घोष के साथ आज अष्टमी के अवसर पर माता मनसा देवी मंदिर में माथा टेक महामायी की पूजा अर्चना की व आर्शीवाद लिया। उन्होने महामायी के चरणों में प्रदेशवासियों की सुख समृद्वि की कामना की।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इसके उपरांत राज्यपाल ने यज्ञशाला पहुंचकर हवन यज्ञ किया और हवन में आहूति डाली। उन्होंने कहा कि माता मनसा देवी में लोगों की असीम आस्था है और नवरात्र में हरियाणा के साथ-साथ देश के विभिन्न राज्यों से लाखों की संख्या में श्रद्वालु माता के दर्शन करने यहां आते हैं और माता भी लोगों की मनोकामनाओं को पूरा करती है।

    इस अवसर पर अतिरिक्त उपायुक्त एवं माता मनसा देवी श्राईन बोर्ड की मुख्य कार्यकारी अधिकारी निशा यादव ने राज्यपाल को माता का चित्र सम्मान स्वरूप भेंट किया।

    इस मौके पर उपायुक्त सतपाल शर्मा, एसडीएम चंद्रकांत कटारिया, माता मनसा देवी पूजास्थल बोर्ड की सचिव शारदा प्रजापति, काली माता मंदिर कालका के सचिव पृथ्वीराज, बीजेपी की प्रदेश उपाध्यक्ष बंतो कटारिया, नगर परिषद कालका के चेयरमैन कृष्ण लांबा, माता मनसा देवी बोर्ड के सदस्य एचसी गुप्ता, सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे।