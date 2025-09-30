हरियाणा के राज्यपाल असीम घोष ने मनसा देवी मंदिर में टेका माथा, पत्नी मित्रा के साथ की पूजा-अर्चना

हरियाणा के राज्यपाल असीम कुमार घोष ने अपनी पत्नी के साथ अष्टमी पर माता मनसा देवी मंदिर में पूजा अर्चना की। उन्होंने प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि की कामना की और यज्ञशाला में हवन किया। राज्यपाल ने माता मनसा देवी में लोगों की असीम आस्था व्यक्त की जहां नवरात्र में लाखों श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। इस अवसर पर मंदिर के अधिकारियों ने राज्यपाल को माता का चित्र भेंट किया।

इसके उपरांत राज्यपाल ने यज्ञशाला पहुंचकर हवन यज्ञ किया और हवन में आहूति डाली। उन्होंने कहा कि माता मनसा देवी में लोगों की असीम आस्था है और नवरात्र में हरियाणा के साथ-साथ देश के विभिन्न राज्यों से लाखों की संख्या में श्रद्वालु माता के दर्शन करने यहां आते हैं और माता भी लोगों की मनोकामनाओं को पूरा करती है।