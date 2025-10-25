Language
    पंचकूला में एक स्कूल की छत पर पहुंचे राज्यपाल और हो गए गुस्से में लाल, पढ़ें क्या है मामला

    By Rajesh Malkania Edited By: Sohan Lal
    Updated: Sat, 25 Oct 2025 12:00 PM (IST)

    हरियाणा के राज्यपाल प्रोफेसर असीम कुमार घोष पंचकूला के एक स्कूल के निरीक्षण के दौरान छत पर पहुंच गए। उन्हें वहां पानी की टंकी का ढक्कन गायब दिखा तो गुस्सा जाहिर किया। अधिकारियों पर गुस्सा जताया और बच्चों के स्वास्थ्य को लेकर उचित कदम उठाने के निर्देश दिए। 

    हरियाणा के राज्यपाल असीम कुमार घोष।

    जागरण संवाददाता, पंचकूला। हरियाणा के राज्यपाल प्रोफेसर असीम कुमार घोष शुक्रवार को सेक्टर-20 स्थित बलिदानी मेजर अनुज राजपूत राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में छत पर रखी पानी की टंकी का ढक्कन गायब देखा तो गुस्सा हो गए। वे टीकाकरण कार्यक्रम में शामिल हुए थे। कार्यक्रम के बाद जब राज्यपाल विद्यालय की छत पर पहुंचे, तो उन्होंने देखा कि पानी की निकासी के लिए लगी जालियां मिट्टी और पत्तों से भरी हुई थीं।

    राज्यपाल तत्काल सफाई कराने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान राज्यपाल ने नीचे लगी पानी की टंकी को छत से देखा, तो उसका ढक्कन गायब था। उन्होंने विद्यालय की प्राचार्य नीलू कटियाल से पूछा तो उन्होंने बताया कि यह पानी शौचालय आदि में प्रयोग होता है। इस पर राज्यपाल ने कहा कि बच्चे कई बार इस पानी का उपयोग हाथ मुंह धोने या कुर्ला के लिए भी कर लेते होंगे और तुरंत टंकी पर ढक्कन लगाने के निर्देश दिए। उन्होंने बच्चों के स्वास्थ्य और सुरक्षा में लापरवाही न बरतने के निर्देश दिए।