पंचकूला में एक स्कूल की छत पर पहुंचे राज्यपाल और हो गए गुस्से में लाल, पढ़ें क्या है मामला

जागरण संवाददाता, पंचकूला। हरियाणा के राज्यपाल प्रोफेसर असीम कुमार घोष शुक्रवार को सेक्टर-20 स्थित बलिदानी मेजर अनुज राजपूत राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में छत पर रखी पानी की टंकी का ढक्कन गायब देखा तो गुस्सा हो गए। वे टीकाकरण कार्यक्रम में शामिल हुए थे। कार्यक्रम के बाद जब राज्यपाल विद्यालय की छत पर पहुंचे, तो उन्होंने देखा कि पानी की निकासी के लिए लगी जालियां मिट्टी और पत्तों से भरी हुई थीं।

राज्यपाल तत्काल सफाई कराने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान राज्यपाल ने नीचे लगी पानी की टंकी को छत से देखा, तो उसका ढक्कन गायब था। उन्होंने विद्यालय की प्राचार्य नीलू कटियाल से पूछा तो उन्होंने बताया कि यह पानी शौचालय आदि में प्रयोग होता है। इस पर राज्यपाल ने कहा कि बच्चे कई बार इस पानी का उपयोग हाथ मुंह धोने या कुर्ला के लिए भी कर लेते होंगे और तुरंत टंकी पर ढक्कन लगाने के निर्देश दिए। उन्होंने बच्चों के स्वास्थ्य और सुरक्षा में लापरवाही न बरतने के निर्देश दिए।