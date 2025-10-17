हरियाणा के सरकारी अस्पताल होंगे एडवांस, सीएम सैनी ने दिए ये निर्देश

राज्य ब्यूरो, पंचकूला। हरियाणा के सभी सरकारी अस्पतालाें को आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित किया जाएगा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अस्पताल भवनों की मरम्मत से लेकर सफाई व्यवस्था तक सभी कार्य दुरुस्त रखने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों के साथ शुक्रवार को समीक्षा बैठक में कहा कि अधिकारी नियमित निरीक्षण करें। सफाई के मामले में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों एवं कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, जबकि बेहतर कार्य करने वालों को सम्मानित किया जाएगा।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

इस दौरान सरकारी अस्पतालों में चल रहे भवनों की मरम्मत, बिजली से संबंधित कार्य, अस्पताल के रिसेप्शन एवं वार्ड से लेकर जन सुविधाओं तक की साफ-सफाई एवं सौंदर्यीकरण तथा परिसर को हरा भरा बनाने संबंधित कार्यों की विस्तार से समीक्षा की गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के सभी सरकारी अस्पताल एकदम से साफ और सुंदर हों।

इस कार्य के लिए धन की कोई कमी नहीं रहने दी जाएगी। अधिकारी अस्पतालों में सफाई कल्चर पर विशेष बल दें। जो अधिकारी या कर्मचारी स्वच्छता के मामले में लापरवाही बरतेगा, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं, उत्कृष्ट कार्य करने वाले को सम्मानित किया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि अस्पताल में आने वाले मरीजों को किसी प्रकार की परेशानी नहीं होनी चाहिए। इसका विशेष ख्याल रखा जाए। लोक निर्माण विभाग द्वारा भवन की मरम्मत करने के बाद उसके रखरखाव की जिम्मेवारी अस्पताल के मुख्य चिकित्सा अधिकारी की है। मुख्यमंत्री ने अस्पताल में पेड़ पौधों की देखभाल करने, आवश्यकता अनुसार अन्य पौधे लगाने एवं पार्क की व्यवस्था दुरुस्त रखने के भी निर्देश दिए।