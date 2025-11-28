हरियाणा में डिजिटल तरीके से होगी 2027 की जनगणना, नायब सरकार ने जारी किया रोडमैप

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। हरियाणा में जनगणना पूरी तरह डिजिटल होगी। जनगणना को लेकर प्रदेश सरकार की ओर से मंडल से लेकर खंड स्तर तक प्रशासनिक अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी गई है। वित्तायुक्त राजस्व और जनगणना-2027 की राज्य नोडल अधिकारी डॉ. सुमिता मिश्रा ने बताया कि गणनाकार और पर्यवेक्षक मोबाइल ऐप के माध्यम से डिजिटल रूप से डेटा एकत्र करेंगे तथा इसे सीधे केंद्रीय सर्वर पर अपलोड किया जाएगा।

जनगणना के मोबाइल ऐपकेशन, पोर्टल और अन्य डिजिटल टूल्स को हिंदी और अंग्रेजी के अलावा 14 क्षेत्रीय भाषाओं में विकसित किया जा रहा है। जनगणना से जुड़े अधिकारियों की नियुक्ति तुरंत शुरू करने के लिए मंडल आयुक्तों को मंडल जनगणना अधिकारी, उपायुक्तों को प्रधान जनगणना अधिकारी तथा अतिरिक्त अतिरिक्त उपायुक्तों को जिला जनगणना अधिकारी नियुक्त किया गया है।

उपमंडल स्तर पर एसडीएम, तहसील स्तर पर तहसीलदार और खंड स्तर पर ब्लाक विकास अधिकारी की जिम्मेदारी होगी। नायब तहसीलदार अतिरिक्त चार्ज जनगणना अधिकारी होंगे। योजना, सांख्यिकी, सूचना प्रौद्योगिकी तथा शिक्षा जैसे प्रमुख विभागों के अधिकारियों को अतिरिक्त या उप जिला जनगणना अधिकारी नियुक्त किया गया है। इनका मुख्य दायित्व फील्ड कार्य के दौरान तकनीकी सहायता, डेटा सत्यापन तथा लॉजिस्टिक समन्वय प्रदान करना होगा।

शहरी क्षेत्रों में नगर निगम आयुक्त और प्रशासनिक प्रमुख प्रधान जनगणना अधिकारी, शहरी निकायों के सीईओ और सचिव चार्ज जनगणना अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। सैन्य, अर्धसैनिक तथा अन्य रक्षा संगठनों के नियंत्रण वाले विशिष्ट क्षेत्रों के लिए विशेष चार्ज अधिकारी नियुक्त किए जाएंगे। कैंटोनमेंट बोर्ड क्षेत्रों को सांविधिक नगरों के समान माना जाएगा, जबकि विशेष रक्षा और अर्धसैनिक क्षेत्र उनसे पृथक होंगे।