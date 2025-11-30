हिसार में IIT खोलने की प्लानिंग कर रही हरियाणा सरकार, कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा ने भेजा 300 एकड़ जमीन देने का प्रस्ताव

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। हरियाणा में बहुत जल्द भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आइआइटी) खोला जा सकता है। प्रदेश सरकार ने इस दिशा में कार्रवाई शुरू कर दी है। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा ने इसके लिए हिसार में 300 एकड़ जमीन देने का प्रस्ताव सरकार को दिया है।

हरियाणा में आइआइटी नहीं होने के कारण ज्यादातर विद्यार्थी रुडक़ी (उत्तराखंड), बेंगलुरु, हैदराबाद या दक्षिण भारत में जाते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल के कार्यकाल के दौरान केंद्र को इस संबंध में प्रस्ताव भेजा गया था। इस पर सैद्धांतिक स्वीकृति के बाद केंद्र ने हरियाणा को पत्र लिखा था, लेकिन अभी तक हरियाणा में आइआइटी के लिए जमीन का चयन नहीं किया जा सका है। अब कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा ने मुख्यमंत्री नायब सैनी को पत्र लिखकर एक विजन डाक्यूमेंट सौंपा है।

इस साल के शुरू में केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय से निर्देश मिलने के बाद तकनीकी शिक्षा विभाग ने हरियाणा में आइआइटी के लिए प्रयास शुरू किए थे। तकनीकी शिक्षा विभाग के निदेशक ने प्रदेश के सभी जिला उपायुक्तों को पत्र लिखकर जगह की मांग की थी।

इस प्रोजेक्ट में अनुकूल जमीन अधिग्रहण की समस्या ही आड़े आ रही है। रणबीर गंगवा ने कहा कि मुख्यमंत्री के साथ-साथ केंद्र सरकार से भी इस विषय में बातचीत हुई है। हिसार में राजकीय पशुधन फार्म (जीएलएफ) की लगभग 10 हजार एकड़ से अधिक खाली भूमि उपलब्ध है, जिसका अभी कोई उपयोग नहीं हो रहा है।