    हरियाणा: नायब सरकार ने बुजुर्गों को दिया दीवाली गिफ्ट, पेंशन में की बढ़ोतरी; अगले महीने से मिलेंगे अब इतने रुपये

    By Jagran News Edited By: Sushil Kumar
    Updated: Fri, 17 Oct 2025 10:07 PM (IST)

    हरियाणा सरकार ने बुजुर्गों को दिवाली का तोहफा देते हुए सामाजिक सुरक्षा पेंशन में 200 रुपये की बढ़ोतरी की है। अब पेंशन 3200 रुपये मासिक होगी, जो 1 नवंबर से लागू होगी। पहले यह पेंशन 3000 रुपये थी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि हरियाणा सबसे अधिक सामाजिक सुरक्षा पेंशन देने वाला राज्य है, जहां लगभग 37 लाख लोग इस योजना का लाभ उठा रहे हैं।

    हरियाणा सरकार ने बुजुर्गों को दिया दीवाली गिफ्ट। फोटो सीएम एक्स

    राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। हरियाणा की भाजपा सरकार ने तीसरे कार्यकाल का पहला साल पूरा होने पर राज्य के वृद्ध लोगों को दीपावली का बड़ा तोहफा दिया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अपनी सरकार के एक साल का रिपोर्ट कार्ड पेश करते हुए सामाजिक सुरक्षा पेंशन में 200 रुपये मासिक की बढ़ोतरी की है। अब वृद्धजनों को 3000 रुपये मासिक की बजाय 3200 रुपये मासिक पेंशन मिला करेगी।

    हरियाणा दिवस पर एक नवंबर से बढ़ी हुई पेंशन लागू होगी और दिसंबर में लाभार्थियों के खातों में 3200 रुपये मासिक आने शुरू हो जाएंगे।पिछली हुड्डा सरकार में एक हजार रुपये मासिक बुढ़ापा पेंशन मिला करती थी, जिसे भाजपा सरकार ने चरणबद्ध तरीके से बढ़ाते हुए तीन हजार रुपये मासिक तक पहुंचाया। भाजपा सरकार में साझीदार रहे जननायक जनता पार्टी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष दुष्यंत चौटाला ने अपने कार्यकाल के दौरान बुढ़ापा पेंशन 5100 रुपये कराने का वादा किया था, जिसे वह पूरा नहीं कर पाए।

    भाजपा सरकार ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन को महंगाई सूचकांक से जोड़ते हुए समय-समय पर उसमें बढ़ोतरी का वादा प्रदेश की जनता से किया, जिसके बाद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अपनी सरकार का एक साल पूरा होने पर पेंशन 3200 रुपये कर दी है।हरियाणा मंत्रिमंडल की रविवार को हुई बैठक के बाद इंटरनेट मीडिया पर सामाजिक सुरक्षा पेंशन 3500 रुपये मासिक हो जाने की काफी अफवाह उड़ी, लेकिन सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री कृष्ण कुमार बेदी ने 3500 रुपये पेंशन होने से इनकार करते हुए कहा था कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को ही बढ़ी हुई पेंशन की जानकारी देने का अधिकार है।

    मुख्यमंत्री ने शुक्रवार को पंचकूला में मीडिया को 3200 रुपये मासिक पेंशन होने की जानकारी दी। राज्य में करीब 37 लाख लोग सामाजिक सुरक्षा पेंशन के दायरे में आते हैं। इनमें 22 लाख 13 हजार 628 लोग वृद्धावस्था पेंशन प्राप्त करते हैं, जबकि 8 लाख 93 हजार 276 महिलाएं विधवा पेंशन हासिल कर रही हैं।

    हरियाणा में विशेष श्रेणी के 2 लाख 45 हजार 272 बच्चे और 2 लाख 11 हजार 744 दिव्यांगजन सामाजिक सुरक्षा पेंशन प्राप्त करते हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि पूरे देश में हरियाणा सबसे अधिक सामाजिक सुरक्षा पेंशन देने वाला राज्य है। भाजपा सरकार ने एक सिस्टम के तहत सामाजिक सुरक्षा पेंशन में बढ़ोतरी की प्रक्रिया अपना रखी है, जिसे महंगाई के सूचकांक से जोड़ा गया है।