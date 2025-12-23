Language
    हरियाणा में 1 से 15 जनवरी तक शीतकालीन अवकाश का ऐलान, सभी सरकारी और निजी स्कूलों में लागू होगा नियम

    By Jagran News Edited By: Shivaji Mishra
    Updated: Tue, 23 Dec 2025 02:11 PM (IST)

    हरियाणा सरकार ने राज्य के सभी सरकारी और निजी स्कूलों में 1 जनवरी से 15 जनवरी तक शीतकालीन अवकाश घोषित किया है। यह छुट्टी सभी कक्षाओं के लिए होगी। शिक्ष ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता,चंडीगढ़ हरियाणा सरकार ने राज्य के सभी सरकारी और निजी स्कूलों में 1 जनवरी से 15 जनवरी तक शीतकालीन अवकाश की घोषणा की है। यह अवकाश सभी कक्षाओं के लिए होगा। शिक्षा विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। छात्रों और शिक्षकों के लिए यह अवकाश राहत लेकर आया है।

    खबर अपडेट की जा रही है....