हरियाणा में 1 से 15 जनवरी तक शीतकालीन अवकाश का ऐलान, सभी सरकारी और निजी स्कूलों में लागू होगा नियम

जागरण संवाददाता,चंडीगढ़। हरियाणा सरकार ने राज्य के सभी सरकारी और निजी स्कूलों में 1 जनवरी से 15 जनवरी तक शीतकालीन अवकाश की घोषणा की है। यह अवकाश सभी कक्षाओं के लिए होगा। शिक्षा विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। छात्रों और शिक्षकों के लिए यह अवकाश राहत लेकर आया है।