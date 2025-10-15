'अधिकारियों की आत्महत्याओं से टूटा व्यवस्था में भरोसा', कुमारी शैलजा का हरियाणा सरकार पर तीखा जुबानी वार

डिजिटल डेस्क, चंडीगढ़। कांग्रेस सांसद कुमारी शैलजा ने बुधवार को वाई पूरन कुमार की घटना के बाद एक और अधिकारी की आत्महत्या को लेकर हरियाणा सरकार की आलोचना की। शैलजा ने जोर देकर कहा कि ये घटनाएँ व्यवस्था में गहरे अविश्वास को दर्शाती हैं और इसे हरियाणा सरकार की "सबसे बड़ी विफलता" करार दिया। उन्होंने राज्य में सरकारी अधिकारियों की सुरक्षा और कल्याण को लेकर बढ़ती चिंता को भी उजागर किया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

उन्होंने कहा, "वाई पूरन कुमार के साथ जो हुआ उसके बाद, एक और अधिकारी ने आत्महत्या कर ली है, जिसका मतलब है कि व्यवस्था पर भरोसा नहीं बचा है। यह हरियाणा सरकार की सबसे बड़ी विफलता है कि अधिकारी इस तरह आत्महत्या कर रहे हैं। हम पहले दिन से ही कह रहे हैं कि अगर सरकार स्वतंत्र और निष्पक्ष न्याय के पक्ष में है, तो यह पता लगाया जाएगा कि ऐसी स्थितियां बार-बार क्यों हो रही हैं। इस सरकार को जवाब देना होगा।"

मंगलवार को, रोहतक के लाढोत गाँव में एक खेत के पास एएसआई संदीप नामक एक अन्य अधिकारी संदिग्ध परिस्थितियों में पाया गया। रोहतक के पुलिस अधीक्षक सुरेंद्र सिंह भोरिया के अनुसार, मृतक हरियाणा पुलिस में सहायक उप-निरीक्षक के पद पर कार्यरत था। उन्होंने बताया कि फोरेंसिक टीम को घटनास्थल पर बुला लिया गया है और जाँच जारी है।

उन्होंने कहा, "संदीप हमारे पुलिस विभाग का एक मेहनती एएसआई था। वह बहुत ईमानदार था। उसका शव मिल गया है। एक फोरेंसिक टीम बुला ली गई है और जांच जारी है। वह साइबर सेल में तैनात था।"

यह घटना हरियाणा के आईपीएस अधिकारी वाई पूरन कुमार की घटना के कुछ दिनों बाद हुई है, जिनकी 7 अक्टूबर को चंडीगढ़ स्थित अपने आवास पर आत्महत्या के कारण मृत्यु हो गई थी। पूरन कुमार ने 7 अक्टूबर को चंडीगढ़ स्थित अपने आवास पर खुद को गोली मार ली थी।