हरियाणा के इस क्षेत्र में बेटी की शादी करने से डरते हैं लोग, वजह जानकर आप भी रह जाएंगे हैरान

संवाद सहयोगी, बरवाला। पंचकूला जिले के रायपुररानी और बरवाला क्षेत्र में लोग बेटियों की शादी करने से भी डरते हैं। वजह यहां मक्खियां इतनी ज्यादा हैं कि कोई घर आए तो खाना भी ठीक से नहीं खा पाता। इस क्षेत्र के लोग कई वर्षों से इस प्रकोप को झेल रहे हैं, लेकिन प्रशासन के पास कोई समाधान नहीं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

स्थानीय लोगों ने बताया कि मक्खियों की समस्या का मुख्य कारण क्षेत्र में संचालित पोल्ट्री फ़ार्म हैं। इन फ़ार्मों से उठने वाली गंदगी और दुर्गंध आसपास के गांवों में मक्खियों के बड़े पैमाने पर फैलाव का कारण बन रही है। ग्रामीणों के अनुसार स्थिति गंभीर होती जा रही है, लेकिन प्रशासन अब तक कोई सख्त कदम नहीं उठा पाया।

इन दिनों शादियों का सीजन पूरे जोर पर है, लेकिन खुशियों के माहौल में मक्खियां लगातार परेशानी पैदा कर रही हैं। कई स्थानों पर शादी समारोहों में पहुंचे मेहमान भोजन से कतराते दिखाई दिए, जिससे आयोजनकर्ताओं को भी असुविधा झेलनी पड़ रही है।



लोगों का कहना है कि शादी-विवाह का सीजन होने के बावजूद सफाई व्यवस्था में कोई सुधार नहीं किया गया, जिसके परिणामस्वरूप सामाजिक आयोजनों में भोजन व्यवस्था प्रभावित हो रही है। आयोजनकर्ताओं के अनुसार मेहमान प्लेट लेकर जैसे ही खाने के लिए आगे बढ़ते हैं, भोजन पर मक्खियों के झुंड देखकर खाना खाने से हिचकिचाते हैं।

दुकानदारों, होटल संचालकों और कैटरिंग व्यवसायियों ने भी शिकायत की है कि लगातार बढ़ती मक्खियों ने कामकाज पर असर डाला है और ग्राहकों की संख्या कम हो गई है। उन्होंने स्थानीय प्रशासन से मांग की कि पोल्ट्री फ़ार्मों की नियमित सफाई, कीटनाशक छिड़काव और निगरानी जल्द से जल्द शुरू हो।