हरियाणा: फरीदाबाद, गुरुग्राम और हिसार में बनेंगी मछली मंडियां, मत्स्य पालक किसानों की आय बढ़ाने के लिए ये है प्लान

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। हरियाणा सरकार राज्य में मछली पालन को बढ़ावा देगी। इसके तहत, फरीदाबाद, गुरूग्राम और हिसार में मत्स्य मंडी बनाने की योजना है। इन मंडियों के बनने से मत्स्य पालक किसानों को लाभ मिलेगा। इसके अलावा, प्रदेश में किसी एक स्थान पर झींगा मछली प्रोसेसिंग यूनिट लगाने की भी योजना बनाई जा रही है।



जिला भिवानी के गांव गरवा में 24.5 एकड भूमि पर झींगा एवं मछली उत्पादन बढ़ाने के लिए एकीकृत एक्वा पार्क उत्कृष्ठता केंद्र 98.90 करोड़ रूपये की लागत से स्थापित किया जाएगा।

इस केंद्र के लिए निविदाएं मांगी जा चुकी है। इसके अलावा, झींगा व मछली पालन को बढावा देने के लिए केेंद्रीय प्रायोजित स्कीम प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत जिला सिरसा में खारे पानी की जलकृषि विकास परियोजना स्थापित होगी, जिसके लिए गांव पोहरका में 25 एकड़ भूमि चिन्हित की गई है।



हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण, पशुपालन और मत्स्य पालन मंत्री श्याम सिंह राणा ने मंगलवार को चंडीगढ़ में अलग-अलग बैठकें कर मुख्यमंत्री द्वारा की गई बजट घोषणाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा की।

बैठक में बताया गया कि प्रदेश में मत्स्य पालक किसानों की आमदनी बढाने के लिए 25 मत्स्य कोल्ड स्टोर बनाए जा चुके हैं और 18 बनाने की प्रक्रिया चल रही है। इनमें से 10 कोल्ड स्टोर पर किसानों को सब्सिडी प्रदान की जा चुकी है।



श्याम सिंह राणा ने बताया कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत इस वित्त वर्ष में 13 करोड़ रूपये की सब्सिडी वितरित की जा चुकी है। भारत सरकार से पहले से आवंटित बजट के अलावा 20 करोड रूपये की बजट की मांग की गई है।

इसके अलावा, मत्स्य किसानों को अपने तालाबो पर सोलर सिस्टम लगाने के लिए अनुदान के 45 लाख रूपये वितरित किये जा चुके हैं। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिये कि जिन किसानों की सब्सिडी अभी देनी बाकी है, उसका निस्तारण तुरंत किया जाए।



पशुपालन एवं डेयरी मंत्री के नाते श्याम सिंह राणा ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे मार्च 2025 के बजट में की गई विभागीय घोषणाओं को निर्धारित अवधि में पूरा करें।

उन्होंने बकरी और भेड़ के दूध के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए विशेष केंद्र स्थापित करने, भेड़ों की उच्च नस्लें बीपीएल परिवारों को निश्शुल्क उपलब्ध कराने और भेड़-बकरी बीमा योजना को अगले वर्ष से पूरी तरह निश्शुल्क करने की घोषणाओं की समीक्षा की। राणा ने कहा कि बकरी का दूध औषधीय गुणों से भरपूर होता है और इसके उत्पादन से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नया बल मिलेगा।



