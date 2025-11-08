हरियाणा के किसानों की बल्ले-बल्ले, फल-सब्जियों समेत इन फसलों की खेती के लिए लाखों रुपये अनुदान देगी नायब सरकार

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। हरियाणा में किसानों को फल-सब्जियों, फूलों और मसालों की खेती के लिए सरकार अनुदान देगी। नए बाग लगाने पर किसानों को 24 हजार 500 रुपये से लेकर एक लाख 40 हजार रुपये तक प्रति एकड़ सहायता दी जाएगी।

हालांकि, बागवानी किसान अधिकतम पांच एकड़ तक की फसल के लिए ही अनुदान के पात्र होंगे। बागवानी में फलों के नए बाग लगाना, सब्जियों की खेती एकीकृत माडल के साथ करना, फलों की खेती, मसालों की खेती तथा खुशबूदार पौधों की खेती करना शामिल है।

सब्जियों की खेती पर एकीकृत माडल के तहत 15 हजार रुपये प्रति एकड़, अनुसूचित वर्ग के लिए 25 हजार 500 रुपये प्रति एकड़, मसालों की खेती पर 15 हजार रुपये से 30 हजार रुपये प्रति एकड़, फूलों की खेती पर आठ हजार रुपये से 40 हजार रुपये प्रति एकड़ तथा खुशबूदार पौधों की खेती पर आठ हजार रुपये प्रति एकड़ अनुदान दिया जाएगा।