    हरियाणा के किसानों की बल्ले-बल्ले, फल-सब्जियों समेत इन फसलों की खेती के लिए लाखों रुपये अनुदान देगी नायब सरकार

    By Jagran News Edited By: Sushil Kumar
    Updated: Sat, 08 Nov 2025 05:44 PM (IST)

    हरियाणा सरकार बागवानी को बढ़ावा देने के लिए किसानों को फल, सब्जी, फूल और मसालों की खेती पर अनुदान देगी। नए बाग लगाने पर 1.4 लाख रुपये प्रति एकड़ तक की सहायता मिलेगी। यह अनुदान सीधे किसानों के खाते में जमा किया जाएगा। योजना का लाभ उठाने के लिए किसानों को 'मेरी फसल-मेरा ब्योरा' और 'हॉर्टनेट' पोर्टल पर पंजीकरण कराना होगा।

    खेती के लिए लाखों रुपये अनुदान देगी नायब सरकार। फाइल फोटो

    राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। हरियाणा में किसानों को फल-सब्जियों, फूलों और मसालों की खेती के लिए सरकार अनुदान देगी। नए बाग लगाने पर किसानों को 24 हजार 500 रुपये से लेकर एक लाख 40 हजार रुपये तक प्रति एकड़ सहायता दी जाएगी।

    हालांकि, बागवानी किसान अधिकतम पांच एकड़ तक की फसल के लिए ही अनुदान के पात्र होंगे। बागवानी में फलों के नए बाग लगाना, सब्जियों की खेती एकीकृत माडल के साथ करना, फलों की खेती, मसालों की खेती तथा खुशबूदार पौधों की खेती करना शामिल है।

    सब्जियों की खेती पर एकीकृत माडल के तहत 15 हजार रुपये प्रति एकड़, अनुसूचित वर्ग के लिए 25 हजार 500 रुपये प्रति एकड़, मसालों की खेती पर 15 हजार रुपये से 30 हजार रुपये प्रति एकड़, फूलों की खेती पर आठ हजार रुपये से 40 हजार रुपये प्रति एकड़ तथा खुशबूदार पौधों की खेती पर आठ हजार रुपये प्रति एकड़ अनुदान दिया जाएगा।

    अनुदान का भुगतान सीधे किसान के खाते में किया जाएगा। योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए किसान मेरी फसल-मेरा ब्योरा और होर्टनेट पोर्टल ( hortnet.hortharyana.gov.in ) पर पंजीकरण कर सकते हैं। आवेदक के पास परिवार पहचान पत्र, बैंक खाता और आवश्यक हो तो अनुसूचित जाति का प्रमाणपत्र जैसे आवश्यक दस्तावेज होने चाहिए।