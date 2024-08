Haryana Election 2024: '5 दिनों में क्या ही कर लेंगे, 10 सालों की लंबी रेस...', चुनाव की तारीख बदलने पर सैलजा का BJP पर तंज

सिरसा सांसद ने कहा कि बीजेपी ने इतना लेट जाकर लेटर भेजा, फिर चुनाव आयोग ने लेट लगाया। बीजेपी डरी हुई है और चुनाव से भाग रही है। हमलोग एक अक्टूबर के लिए भी तैयार थे और पांच अक्टूबर के लिए भी तैयार हैं। हम सभी 90 सीटों पर जीत दर्ज करेंगे।

#WATCH | On Election Commission's decision to extend Haryana assembly election date from October 1 to October 5, Congress MP Kumari Selja says, "What can we say about the Election Commission? ... They (BJP) could not win the race in 10 years, so what will happen in 5 days?… pic.twitter.com/w4t5Qk3pta