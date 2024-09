Haryana Election 2024: विनेश फोगाट का चुनाव लड़ने का रास्ता साफ, रेलवे ने मंजूर किया इस्तीफा

बता दें कि विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया ने हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस में शामिल हुए हैं। कांग्रेस ने उन्हें जुलाना विधानसभा सीट से मैदान में उतारा है। वहीं, बजरंग को अभी टिकट नहीं मिला है। लेकिन बजरंग ने भी रेलवे की नौकरी से इस्तीफा दे दिया है।

Northern Railway accepts the resignations of Bajrang Punia and Vinesh Phogat that they had tendered ahead of joining the Congress party. pic.twitter.com/crlkcwcl9v