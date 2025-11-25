मिड-डे मील रिपोर्ट AMS पोर्टल पर अपडेट करने में अन्य राज्यों से पिछड़ा हरियाणा, अधिकारियों ने क्यों दी कार्रवाई की चेतावनी?

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। बेहतर करने के बाद भी मिड-डे मील की जानकारी आथेंटिकेशन मानिटरिंग सपोर्ट (एएमएस) पोर्टल पर रोजाना अपडेट नहीं करने पर हरियाणा अन्य राज्यों से पिछड़ गया है। कई राज्यों का प्रदर्शन जहां शत-प्रतिशत रहा, वहीं हरियाणा का प्रदर्शन 84 प्रतिशत रहा है। समीक्षा केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की ओर से की गई है। समीक्षा रिपोर्ट आने के बाद शिक्षा निदेशालय ने सभी जिलों के जिला मौलिक शिक्षा अधिकारियों को आथेंटिकेशन मानिटरिंग सपोर्ट (एएमएस) पोर्टल पर रोजाना अपडेट कराने के निर्देश जारी किए हैं।

रिपोर्ट नहीं देने पर शिक्षा विभाग की ओर से कार्रवाई की जाएगी। पाेर्टल पर मिड-डे मील सहित सुविधाओं की जानकारी स्कूल से विभाग तक पहुंचती है, जिसे तैयार करने में शिथिलता हो रही है। खंड शिक्षा अधिकारी, कार्यक्रम अधिकारी और स्कूल मुखिया तथा मिड-डे मील प्रभारी को इसके लिए जिम्मेदार बनाया गया है।