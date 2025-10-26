'उड़ता हरियाणा’ अब 'उजड़ता हरियाणा’ बन रहा...', बढ़ते नशे पर सुरजेवाला ने सरकार पर कसा तंज
कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने हरियाणा में बढ़ते नशे पर सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि नशा तस्करों ने राज्य को 'उड़ता हरियाणा' से 'उजड़ता हरियाणा' बना दिया है। सुरजेवाला ने सरकार पर नशा माफिया को संरक्षण देने का आरोप लगाया और कहा कि नशे की वजह से माताएं अपने बच्चों को बेचने पर मजबूर हैं, और युवा पीढ़ी बर्बाद हो रही है। उन्होंने सरकार के नशामुक्त गांवों के दावों को भी झूठा बताया।
राज्य ब्यूरो,चंडीगढ़। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और राज्यसभा सदस्य रणदीप सिंह सुरजेवाला ने हरियाणा में नशे की लत बढ़ने का आरोप लगाते हुए सरकार पर इसे रोक पाने में नाकाम रहने का आरोप लगाया है।
सुरजेवाला ने कहा कि राज्य में नशा तस्कर और नशा माफियाओं ने हरियाणा को ‘उड़ता हरियाणा’ से ‘उजड़ता हरियाणा’ बना दिया है। ऐसे लोगों को सरकार और पुलिस का संरक्षण प्राप्त है।
कांग्रेस महासचिव ने तंज कसते हुए कहा कि नशे का जहर अब हर गांव, हर शहर और हर घर की दीवारों में रिस चुका है। हरियाणा का युवा आज नशे की गिरफ्त में जकड़ा हुआ है।
नशे की लत इतनी भयावह हो चुकी है कि ममता भी मर रही है। माताएं अपने छह माह के बच्चों को बेचने तक मजबूर हैं। गांवों और शहरों में नशे की ओवरडोज से सैकड़ों युवाओं की रोज मौत हो रही है।
सुरजेवाला ने कहा कि अब हालात इतने बदतर हैं कि पिता अपने बेटे की लाश पर रोते हुए कहते हैं कि ‘मेरा बेटा तो गया, अब औरों को बचाओ।’ सुरजेवाला ने कहा कि हरियाणा नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की रिपोर्ट खुद कहती है कि प्रदेश के 860 कुख्यात नशा तस्करों में से 730 जेल से बाहर खुलेआम घूम रहे हैं।
ये माफिया सरकार की नाक के नीचे धड़ल्ले से नशा बेच रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार दावा करती है कि तीन हजार से अधिक गांव और 600 से अधिक वार्ड नशामुक्त हैं, लेकिन असलियत में वहीं ड्रग पेडलर खुलेआम कारोबार चला रहे हैं।
