'उड़ता हरियाणा’ अब 'उजड़ता हरियाणा’ बन रहा...', बढ़ते नशे पर सुरजेवाला ने सरकार पर कसा तंज

राज्य ब्यूरो,चंडीगढ़। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और राज्यसभा सदस्य रणदीप सिंह सुरजेवाला ने हरियाणा में नशे की लत बढ़ने का आरोप लगाते हुए सरकार पर इसे रोक पाने में नाकाम रहने का आरोप लगाया है। सुरजेवाला ने कहा कि राज्य में नशा तस्कर और नशा माफियाओं ने हरियाणा को ‘उड़ता हरियाणा’ से ‘उजड़ता हरियाणा’ बना दिया है। ऐसे लोगों को सरकार और पुलिस का संरक्षण प्राप्त है।



कांग्रेस महासचिव ने तंज कसते हुए कहा कि नशे का जहर अब हर गांव, हर शहर और हर घर की दीवारों में रिस चुका है। हरियाणा का युवा आज नशे की गिरफ्त में जकड़ा हुआ है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

नशे की लत इतनी भयावह हो चुकी है कि ममता भी मर रही है। माताएं अपने छह माह के बच्चों को बेचने तक मजबूर हैं। गांवों और शहरों में नशे की ओवरडोज से सैकड़ों युवाओं की रोज मौत हो रही है।



सुरजेवाला ने कहा कि अब हालात इतने बदतर हैं कि पिता अपने बेटे की लाश पर रोते हुए कहते हैं कि ‘मेरा बेटा तो गया, अब औरों को बचाओ।’ सुरजेवाला ने कहा कि हरियाणा नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की रिपोर्ट खुद कहती है कि प्रदेश के 860 कुख्यात नशा तस्करों में से 730 जेल से बाहर खुलेआम घूम रहे हैं।