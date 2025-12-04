मरीजों के लिए बुरी खबर! अनिश्चतकालीन हड़ताल पर जाएंगे हरियाणा के डॉक्टर, स्वास्थय मंत्री के साथ मीटिंग में नहीं बनी बात

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। स्वास्थ्य मंत्री आरती राव के साथ बुधवार को हरियाणा सिविल मेडिकल सर्विसेज एसोसिएशन (एचसीएमएस) की वार्ता विफल रही।

स्वास्थ्य सचिव सुधीर राजपाल की पहल पर हुई इस बैठक में मांगों पर कोई सहमति नहीं बनने पर एसोसिएशन ने पूर्व घोषित आठ व नौ दिसंबर को हड़ताल पर कायम रहने की घोषणा की है।

फिर भी सरकार ने डाक्टरों की मांगों पर कोई फैसला नहीं लिया तो 10 दिसंबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल चालू कर दी जाएगी।

डॉक्टर सीनियर मेडिकल आफिसर (एसएमओ) की सीधी भर्ती करने के हरियाणा सरकार के फैसले का विरोध कर रहे हैं।

मेडिकल आफिसर (एमओ) के सीनियर मेडिकल आफिसर (एसएमओ) के पदों पर पदोन्नति नहीं होने से डाक्टर बिना प्रमोशन के ही रिटायर हो रहे हैं।

डॉक्टरों में इस बात को लेकर भी काफी आक्रोश है कि खाली पदों पर भर्तियां नहीं की जा रही तथा वादे के बाद भी संशोधित एसीपी का लाभ प्रदान नहीं किया जा रहा।

हरियाणा सिविल मेडिकल सर्विसेज एसोसिएशन के राज्य प्रधान डॉ. राजेश ख्यालिया ने कहा कि आठ व नौ दिसंबर को होने वाली हड़ताल के दौरान आपातकालीन सेवाएं भी बंद रखी जाएंगी।

इस दिन ओपीडी बंद रखने के साथ न तो कोई आपरेशन होगा और न ही पोस्टमार्टम किया जाएगा। लेबर रूम की सेवाएं भी बंद रहेंगी।

डॉक्टर इससे पहले 27 नवंबर को पूरे राज्य में दो घंटे की कलमबंद हड़ताल कर चुके हैं। डॉक्टर हालांकि 25 नवंबर को हड़ताल करने वाले थे, लेकिन प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के कुरुक्षेत्र दौरे के मद्देनजर इस हड़ताल को दो दिन बाद 27 नवंबर को दिया गया।