हरियाणा: SMO की सीधी भर्ती के विरोध में अब 27 नवंबर को हड़ताल करेंगे डॉक्टर
हरियाणा सिविल मेडिकल सर्विसेज एसोसिएशन ने प्रधानमंत्री मोदी के दौरे के कारण अपनी हड़ताल 27 नवंबर तक स्थगित कर दी है। राज्य के डॉक्टर अब एसएमओ की सीधी भर्ती के विरोध में 27 नवंबर को दो घंटे की कलमबंद हड़ताल करेंगे। यह निर्णय एसोसिएशन की ऑनलाइन बैठक में लिया गया। प्रधानमंत्री 25 नवंबर को कुरुक्षेत्र में कार्यक्रमों में भाग लेंगे, और उसी दिन राजपत्रित अवकाश भी है।
राब्यू, चंडीगढ़। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मंगलवार को हरियाणा दौरे के चलते हरियाणा सिविल मेडिकल सर्विसेज एसोसिएशन (एचसीएमएस) ने इस दिन होने वाली हड़ताल को दो दिन आगे बढ़ा दिया है। अब राज्य भर के डाक्टर 27 नवंबर को दो घंटे की कलमबंद हड़ताल करेंगे। इसका समय सुबह नौ से 11 बजे तक रहेगा।
एसोसिएशन के अध्यक्ष डा. राजेश ख्यालिया ने बताया कि यह फैसला सोमवार को आनलाइन बैठक में चर्चा के बाद लिया गया है। 25 नवंबर को प्रधानमंत्री कुरुक्षेत्र दौरे पर रहेंगे और दो बड़े कार्यक्रमों में शामिल होंगे। वैसे भी इस दिन राजपत्रित अवकाश (आरएच) है। हरियाणा सिविल मेडिकल सर्विसेज एसोसिएशन राज्य में सीनियर मेडिकल आफिसर (एसएमओ) की सीधी भर्ती का विरोध कर रही है।
