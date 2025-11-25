हरियाणा: SMO की सीधी भर्ती के विरोध में अब 27 नवंबर को हड़ताल करेंगे डॉक्टर

हरियाणा सिविल मेडिकल सर्विसेज एसोसिएशन ने प्रधानमंत्री मोदी के दौरे के कारण अपनी हड़ताल 27 नवंबर तक स्थगित कर दी है। राज्य के डॉक्टर अब एसएमओ की सीधी भर्ती के विरोध में 27 नवंबर को दो घंटे की कलमबंद हड़ताल करेंगे। यह निर्णय एसोसिएशन की ऑनलाइन बैठक में लिया गया। प्रधानमंत्री 25 नवंबर को कुरुक्षेत्र में कार्यक्रमों में भाग लेंगे, और उसी दिन राजपत्रित अवकाश भी है।

हरियाणा में हड़ताल करेंगे एसएमओ (फाइल फोटो)