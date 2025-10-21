पुलिस बलिदान दिवस: डीजीपी ओ.पी. सिंह की बलिदानियों को श्रद्धांजलि, IPS पूरन कुमार और ASI संदीप की आत्महत्या पर क्या कहा?

जागरण संवाददाता, पंचकूला। पुलिस बलिदान दिवस के अवसर पर हरियाणा पुलिस महानिदेशक ओ.पी. सिंह ने शहीद पुलिसकर्मियों को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि बलिदान वह होता है जो कमजोरों की रक्षा में अपनी जान न्यौछावर कर देता है। हमें ऐसी पुलिस चाहिए जो संकट के समय पीछे न हटे, बल्कि डटकर लड़े और देश व समाज की सुरक्षा के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दे।

डीजीपी ओ.पी. सिंह ने कहा कि जो बलिदान देश की रक्षा में अपने प्राण न्यौछावर कर चुके हैं, उनके प्रति सम्मान का भाव हर पुलिसकर्मी के मन में होना चाहिए। साथ ही, उनके परिवारों का भी पूरा ध्यान रखा जाना चाहिए ताकि उन्हें कभी यह न लगे कि उनके सिरमौर ने देश के लिए बलिदान दिया और देश ने उनकी परवाह नहीं की।

उन्होंने कहा कि एक पुलिसकर्मी सिर्फ ड्यूटी नहीं करता, बल्कि दिन में 15-16 घंटे तक अपनी जान जोखिम में डालकर जनता की सेवा करता है। हाल ही में हरियाणा पुलिस के दो अधिकारियों द्वारा आत्महत्या करने की घटनाओं पर उन्होंने गहरा दुख व्यक्त किया। उन्होंने कहा, “यह बेहद पीड़ादायक है कि हमारे दो साथी, जिनके सामने अभी देश और जनता की सेवा के कई अवसर थे, अब हमारे बीच नहीं हैं।”