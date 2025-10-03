Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    'अपराध रोकने और सजा दिलाने में नाकाम BJP...', NCRB की रिपोर्ट आने के बाद दीपेंद्र हुड्डा ने साधा नायब सरकार पर निशाना

    By satyendra singh Edited By: Anku Chahar
    Updated: Fri, 03 Oct 2025 05:55 PM (IST)

    एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार हरियाणा में अपराध की दर चिंताजनक है। सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने राज्य सरकार पर अपराध नियंत्रण में विफलता का आरोप लगाया है। रिपोर्ट में महिलाओं के खिलाफ अपराधों की संख्या भी अधिक बताई गई है जिनमें बलात्कार और दहेज हत्या के मामले शामिल हैं। पुलिस महानिदेशक ने एफआईआर दर्ज करने की प्रक्रिया में सुधार की बात कही है।

    prefferd source google
    Hero Image
    सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने राज्य सरकार पर अपराध नियंत्रण में विफलता का आरोप लगाया है (फाइल फोटो)

    राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) द्वारा क्राइम इन इंडिया 2023 की रिपोर्ट को लेकर कांग्रेसी नेता सरकार के विरुद्ध मुखर हो रहे हैं। रोहतक से सांसद तथा वरिष्ठ कांग्रेसी नेता दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा हरियाणा सरकार अपराध को रोकने से लेकर अपराधियों को सजा दिलाने में नाकाम रही है। पुलिस से लेकर अभियोजन तंत्र को अपने सिस्टम काे सुधारने की जरूरत है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    रिपोर्ट में 2023 में प्रदेश में कुल 2,24,216 एफआइआर दर्ज हुई। 3.03 करोड़ आबादी वाले हरियाणा में हर रोज तीन हत्या, पांच दुष्कर्म और 11 अपहरण के मामले दर्ज हुए। हरियाणा देश में सबसे अधिक अपराध दर वाले राज्यों में शामिल है।

    राज्य में महिलाओं के खिलाफ कुल 15,758 अपराध के मामले मामले दर्ज हुए। इनमें 1,772 दुष्कर्म, 131 सामूहिक दुष्कर्म तथा, 207 दहेज हत्या के मामले हैं, जबकि सज़ा दर सिर्फ 13.6 प्रतिशत रही जो शर्मनाक है। दुष्कर्म के मामलों में अपराध दर 12.4 है, जो राष्ट्रीय औसत 4.3 से अधिक है।

    इसी तरह अन्य मामलों को लेकर भी है। बता दें कि रिपोर्ट को लेकर हरियाणा के पुलिस महानिदेशक शत्रुजीत कपूर यह कह चुके हैं कि अब एफआइआर तुरंत दर्ज की जा रही है। कई मामले दर्ज तो होते पर बाद में पांच में केस झूठा पाया जाता है।