'अपराध रोकने और सजा दिलाने में नाकाम BJP...', NCRB की रिपोर्ट आने के बाद दीपेंद्र हुड्डा ने साधा नायब सरकार पर निशाना

एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार हरियाणा में अपराध की दर चिंताजनक है। सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने राज्य सरकार पर अपराध नियंत्रण में विफलता का आरोप लगाया है। रिपोर्ट में महिलाओं के खिलाफ अपराधों की संख्या भी अधिक बताई गई है जिनमें बलात्कार और दहेज हत्या के मामले शामिल हैं। पुलिस महानिदेशक ने एफआईआर दर्ज करने की प्रक्रिया में सुधार की बात कही है।

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) द्वारा क्राइम इन इंडिया 2023 की रिपोर्ट को लेकर कांग्रेसी नेता सरकार के विरुद्ध मुखर हो रहे हैं। रोहतक से सांसद तथा वरिष्ठ कांग्रेसी नेता दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा हरियाणा सरकार अपराध को रोकने से लेकर अपराधियों को सजा दिलाने में नाकाम रही है। पुलिस से लेकर अभियोजन तंत्र को अपने सिस्टम काे सुधारने की जरूरत है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

रिपोर्ट में 2023 में प्रदेश में कुल 2,24,216 एफआइआर दर्ज हुई। 3.03 करोड़ आबादी वाले हरियाणा में हर रोज तीन हत्या, पांच दुष्कर्म और 11 अपहरण के मामले दर्ज हुए। हरियाणा देश में सबसे अधिक अपराध दर वाले राज्यों में शामिल है।

राज्य में महिलाओं के खिलाफ कुल 15,758 अपराध के मामले मामले दर्ज हुए। इनमें 1,772 दुष्कर्म, 131 सामूहिक दुष्कर्म तथा, 207 दहेज हत्या के मामले हैं, जबकि सज़ा दर सिर्फ 13.6 प्रतिशत रही जो शर्मनाक है। दुष्कर्म के मामलों में अपराध दर 12.4 है, जो राष्ट्रीय औसत 4.3 से अधिक है।