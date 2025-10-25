'सरकार ने श्रीकृष्ण की कर्मभूमि हरियाणा को अपराधियों और गैंगस्टरों के हवाले किया', सुरजेवाला का BJP पर तीखा प्रहार

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। हरियाणा में लगातार हो रही आपराधिक घटनाओं पर कांग्रेस ने सरकार को घेरा है। कांग्रेस महासचिव एवं राज्यसभा सदस्य रणदीप सिंह सुरजेवाला ने शनिवार को चंडीगढ़ में जारी बयान में कहा कि ‘हरियाणा अब कानून नहीं, अपराधियों की चौपाल बन चुका है। भगवान श्रीकृष्ण की कर्मभूमि हरियाणा को अपराधियों, माफियाओं और गैंगस्टरों के हवाले कर दिया गया है।

सुरजेवाला ने कहा कि आज हालत यह हैं कि हरियाणा पुलिस, जिसका काम जनता की सुरक्षा है, वह खुद सरकार की ईज आफ डुइंग क्राइम की लहर में बह रही है। गांव से लेकर शहर तक कानून का भरोसा गायब और अपराध का खौफ आम लोगों की जिंदगी में उतर चुका है।

उन्होंने सोनीपत में हुए दोहरे हत्याकांड, यमुनानगर में व्यापारी के साथ हुई लूट की घटना, अंबाला में रूसी पर्यटक के साथ लूट, पानीपत में एसआइ द्वारा एनकाउंटर की धमकी दिए जाने पर सरकार को घेरते हुए कहा कि यह चार घटनाएं ही बता देती हैं कि हरियाणा में कानून नाम की कोई चीज नहीं बची।

सुरजेवाला ने एनसीआरबी की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि हरियाणा अब देश का चौथा सबसे अपराधग्रस्त राज्य बन गया है। रिपोर्ट के अनुसार यहां हर दिन तीन हत्याएं, पांच दुष्कर्म, नौ अपहरण और महिलाओं के खिलाफ 46 अपराध हो रहे हैं।