हरियाणा में कॉन्ट्रैक्ट प्रोफेसरों के लिए गुड न्यूज, नायब सरकार देगी रिटायरमेंट तक नौकरी की गांरटी

हरियाणा के विश्वविद्यालयों में अनुबंधित शिक्षकों को सेवानिवृत्ति तक नौकरी की गारंटी मिलेगी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हुकटा को आश्वासन दिया कि कॉलेजों की तरह उनकी सेवाएं भी सुरक्षित होंगी जिसके लिए विधानसभा में विधेयक लाया जा सकता है। हुकटा ने 1400 असिस्टेंट प्रोफेसरों के लिए सेवा-सुरक्षा कानून की मांग की है।

राज्य ब्यूरो, पंचकूला। विश्वविद्यालयों के अनुबंधित शिक्षकों को भी जल्द ही सेवानिवृत्ति आयु तक नौकरी की गारंटी मिलेगी। विश्वविद्यालय अनुबंधित शिक्षक संघ (हुकटा) को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भराेसा दिलाया है कि कालेजों के अनुबंधित शिक्षकों की तरह उनकी सेवाएं भी सुरक्षित की जाएंगी। इसके लिए विधानसभा के शीतकालीन सत्र में विधेयक लाया जा सकता है। हुकटा अध्यक्ष विजय मलिक और कर्मवती यादव सहित अन्य पदाधिकारियों ने दिल्ली स्थित हरियाणा भवन में मुख्यमंत्री से मुलाकात कर आग्रह किया कि सरकारी विश्वविद्यालयों में वर्षों से कार्यरत लगभग 1400 अनुबंधित असिस्टेंट प्रोफेसरों की सेवा-सुरक्षा का कानून बनाने के लिए पिछले साल शीतकालीन सत्र से चली हुई फाइल की प्रक्रिया में तेजी लाई जाए।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

विधानसभा के शीतकालीन सत्र में कानून पारित किया जाए ताकि सबका रोजगार सुरक्षित हो सके। इस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि उच्चतर शिक्षा विभाग द्वारा सभी विश्वविद्यालयों के अनुबंधित शिक्षकों से संबंधित सभी जानकारी मांग ली गई है। जल्द ही सेवा सुरक्षा देकर रोजगार की गारंटी दे दी जाएगी।

डा. विजय मलिक ने बताया कि विश्वविद्यालयों के अनुबंधित शिक्षकों की सेवाएं सुरक्षित करने के लिए मुख्यमंत्री द्वारा अनुमोदित उच्च स्तरीय कमेटी की रिपोर्ट उच्चतर शिक्षा विभाग को भेजी जा चुकी है। इसके अतिरिक्त सभी विश्वविद्यालयों के कुलसचिवों द्वारा भी मांगी गई सूचना आगामी कार्रवाई के लिए भेजी जा चुकी है।