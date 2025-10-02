Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    हरियाणा में कॉन्ट्रैक्ट प्रोफेसरों के लिए गुड न्यूज, नायब सरकार देगी रिटायरमेंट तक नौकरी की गांरटी

    By Sudhir Tanwar Edited By: Prince Sharma
    Updated: Thu, 02 Oct 2025 03:43 PM (IST)

    हरियाणा के विश्वविद्यालयों में अनुबंधित शिक्षकों को सेवानिवृत्ति तक नौकरी की गारंटी मिलेगी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हुकटा को आश्वासन दिया कि कॉलेजों की तरह उनकी सेवाएं भी सुरक्षित होंगी जिसके लिए विधानसभा में विधेयक लाया जा सकता है। हुकटा ने 1400 असिस्टेंट प्रोफेसरों के लिए सेवा-सुरक्षा कानून की मांग की है।

    prefferd source google
    Hero Image
    विश्वविद्यालयों के अनुबंधित शिक्षकों को भी जल्द मिलेगी सेवानिवृत्ति आयु तक नौकरी की गारंटी (जागरण फोटो)

    राज्य ब्यूरो, पंचकूला। विश्वविद्यालयों के अनुबंधित शिक्षकों को भी जल्द ही सेवानिवृत्ति आयु तक नौकरी की गारंटी मिलेगी।

    विश्वविद्यालय अनुबंधित शिक्षक संघ (हुकटा) को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भराेसा दिलाया है कि कालेजों के अनुबंधित शिक्षकों की तरह उनकी सेवाएं भी सुरक्षित की जाएंगी। इसके लिए विधानसभा के शीतकालीन सत्र में विधेयक लाया जा सकता है।

    हुकटा अध्यक्ष विजय मलिक और कर्मवती यादव सहित अन्य पदाधिकारियों ने दिल्ली स्थित हरियाणा भवन में मुख्यमंत्री से मुलाकात कर आग्रह किया कि सरकारी विश्वविद्यालयों में वर्षों से कार्यरत लगभग 1400 अनुबंधित असिस्टेंट प्रोफेसरों की सेवा-सुरक्षा का कानून बनाने के लिए पिछले साल शीतकालीन सत्र से चली हुई फाइल की प्रक्रिया में तेजी लाई जाए।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    विधानसभा के शीतकालीन सत्र में कानून पारित किया जाए ताकि सबका रोजगार सुरक्षित हो सके। इस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि उच्चतर शिक्षा विभाग द्वारा सभी विश्वविद्यालयों के अनुबंधित शिक्षकों से संबंधित सभी जानकारी मांग ली गई है। जल्द ही सेवा सुरक्षा देकर रोजगार की गारंटी दे दी जाएगी।

    डा. विजय मलिक ने बताया कि विश्वविद्यालयों के अनुबंधित शिक्षकों की सेवाएं सुरक्षित करने के लिए मुख्यमंत्री द्वारा अनुमोदित उच्च स्तरीय कमेटी की रिपोर्ट उच्चतर शिक्षा विभाग को भेजी जा चुकी है। इसके अतिरिक्त सभी विश्वविद्यालयों के कुलसचिवों द्वारा भी मांगी गई सूचना आगामी कार्रवाई के लिए भेजी जा चुकी है।

    उन्होंने कहा कि सरकारी विश्वविद्यालयों के अनुबंधित असिस्टेंट प्रोफेसरों को भी कालेजों के एक्सटेंशन लेक्चरर्स की भांति सेवा सुरक्षा प्रदान की जाए ताकि वे पूरी निश्चिंतता और समर्पण के साथ प्रदेश के विद्यार्थियों के भविष्य निर्माण में अपना योगदान दे सकें। जब तक सेवा सुरक्षा का कानून लागू नहीं होता, तब तक हम सब विश्वविद्यालयों के अनुबंधित शिक्षकों को रोजगार खोने की चिंता बनी रहेगी।