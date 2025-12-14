वोट चोर-गद्दी छोड़ महारैली में हरियाणा के कांग्रेसियों ने दिखाया दम, हाईकमान की उम्मीदों पर खरा उतरे हुड्डा

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली/चंडीगढ़। कांग्रेस की वोट चोर-गद्दी छोड़ महारैली में हरियाणा के कांग्रेसियों ने दमदार उपस्थिति दर्ज कराई है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के सबसे नजदीक होने के कारण हरियाणा के कांग्रेसियों पर इस महारैली में भीड़ जुटाने की जिम्मेदारी सबसे अधिक थी।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

हरियाणा के कांग्रेस नेता, खासकर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उनके सांसद बेटे दीपेंद्र सिंह हुड्डा कांग्रेस हाईकमान की उम्मीदों पर खरा उतरे और दिल्ली की महारैली में भीड़ जुटाने में अपनी ताकत लगा दी। यही स्थिति हरियाणा कांग्रेस के नये अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह की रही, जिन्होंने अपने संगठन के बूते दिल्ली की महारैली में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की उपस्थिति दर्ज में कराने में अहम भूमिका निभाई है।



हरियाणा के कांग्रेस नेता हालांकि पूर्व की तरह न तो किसी एक प्लेटफार्म पर एकजुट हुए और न ही उन्होंने एकजुट होकर भीड़ जुटाने का काम किया, लेकिन सभी ने अपने-अपने तरीके से महारैली में योगदान दिया।

कांग्रेस महासचिव कुमारी सैलजा और रणदीप सिंह सुरजेवाला के साथ पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी बीरेंद्र सिंह, उनके पूर्व सांसद बेटे बृजेंद्र सिंह और पूर्व मंत्री कैप्टन अजय यादव ने दिल्ली की महारैली में अपने-अपने तरीके से भीड़ जुटाने का काम किया।

इस महारैली के बाद हरियाणा के कांग्रेस नेता एक बार फिर अपने पुराने कार्यक्रमों में जुट जाएंगे। 18 दिसंबर से हरियाणा विधानसभा का शीतकालीन सत्र आरंभ हो रहा है। 16 दिसंबर को विधानसभा में विपक्ष के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा चंडीगढ़ पहुंचेंगे, जहां वे विधानसभा सत्र की तैयारियों के लिए 17 दिसंबर को विधायक दल के साथ बैठक कर सकते हैं।



दिल्ली से सबसे ज्यादा निकटता के चलते महारैली में भीड़ जुटाने की मुख्य जिम्मेदारी हरियाणा पर रही। यहां राहुल गांधी के लिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा तुरुप का इक्का साबित किया।