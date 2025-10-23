Language
    हरियाणा में कांग्रेस विधायक दल की बैठक जल्द, नायब सरकार को घेरने के लिए भूपेंद्र हुड्डा और राव नरेंद्र बनाएंगे रणनीति

    By Sudhir Tanwar Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Thu, 23 Oct 2025 11:42 PM (IST)

    हरियाणा कांग्रेस 5 नवंबर को विधायक दल की बैठक करेगी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के विधायक दल के नेता और राव नरेंद्र सिंह के प्रदेशाध्यक्ष बनने के बाद यह पहली बड़ी बैठक है। इसमें पार्टी की आगामी रणनीति, संगठनात्मक दिशा, चुनावी तैयारी और सुधारों पर चर्चा होगी। बैठक में पूर्व विधायक, वरिष्ठ नेता और कांग्रेसी पदाधिकारी भी शामिल होंगे। यह बैठक कांग्रेस के लिए एक नई शुरुआत का संकेत है।

    Hero Image

    कांग्रेस विधायक दल की बैठक: पांच नवंबर को रणनीति पर मंथन। फाइल फोटो

    राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। हरियाणा कांग्रेस ने पांच नवंबर को विधायक दल की बैठक बुलाने की योजना बनाई है। यह बैठक पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कांग्रेस विधायक दल का नेता बनने और पूर्व मंत्री राव नरेंद्र सिंह के प्रदेशाध्यक्ष बनने के बाद आयोजित होने वाली पहली बड़ी बैठक होगी।

    बैठक में पार्टी न केवल विधायक दल के सभी सदस्यों को शामिल करेगी, बल्कि इसमें पूर्व विधायक, वरिष्ठ नेता और अन्य कांग्रेसी पदाधिकारी भी भाग ले सकते हैं। इसका उद्देश्य पार्टी की आगामी रणनीति और संगठनात्मक दिशा तय करना है। हुड्डा और राव के नेतृत्व में यह बैठक कांग्रेस के लिए नई शुरुआत का संकेत है। बैठक में विधायक दल की भूमिका, संगठन सुधार, चुनावी तैयारियां और रणनीति पर विशेष चर्चा होगी।

    बैठक पार्टी की रणनीतिक स्थिति को नया आकार देने में निर्णायक भूमिका निभा सकती है। बैठक में सभी विधायकों और वरिष्ठ नेताओं के सुझावों के साथ रणनीति बनाई जाएगी। हरियाणा कांग्रेस के लिए यह बैठक इसलिए भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है क्योंकि यह हुड्डा और राव के नेतृत्व में पहली बड़ी बैठक होगी। यह बैठक पार्टी की राजनीतिक दिशा और संगठनात्मक मजबूती तय करने का महत्वपूर्ण अवसर होगी।