मास्क लगा संसद पहुंचे हरियाणा के कांग्रेस सांसद, प्रदूषण के खिलाफ सदन में विशेष चर्चा कराने की मांग की 

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। वायु प्रदूषण का स्तर दिल्ली-एनसीआर में खतरनाक स्थिति पर पहुंच चुका है। ग्रेप के लागू होने के बाद भी दिल्ली तथा उससे सटे शहरों में कई वायु गुणवत्ता सूचकांक 400 से भी ऊपर है। कांग्रेस नेताओं का दावा है कि वायु प्रदूषण कम करने के लिए सरकारों की ओर से कागजी प्रबंध किए जा रहे हैं।

संसद के शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन हरियाणा से कांग्रेसी सांसद मास्क लगाकर सदन में पहुंचे और इस गंभीर मुद्दे पर ध्यान आकर्षण प्रस्ताव रखकर जहरीली हवा को शुद्ध करने के लिए सरकार से सदन में विशेष चर्चा कराने की मांग की।

रोहतक से कांग्रेस के सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (ग्रेप) की पाबंदी लागू तो कर दी जाती है पर कागजी पाबंदी ही होती है। दिल्ली, हरियाणा तथा उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार ग्रेप के तहत तय नियमों की पालना कराने में फेल साबित हुई है। निर्माण कार्य चल रहे सड़कों से धूल उड़ रही है।

वायु प्रदूषण कम करने के लिए सरकारों की ओर से पानी तक का छिड़काव नहीं किया जा रहा है। खुले में कूड़ा जलाया जा रहा है। लोगों का दम प्रदूषण की वजह से निकल रहा है। बच्चे तथा बुजुर्ग परेशान हैं। लोगों की आंखों में जलन हो रही है। ऐसे में केंद्र सरकार सदन में इस मसले पर चर्चा करे और यह बताए कि उसकी ओर से एक्शन प्लान क्या तैयार किया गया है। सांसद दीपेंद्र हुड्डा के साथ सोनीपत से सांसद सतपाल ब्रम्हचारी, अंबाला के सांसद वरुण चौधरी मुलाना और हिसार के सांसद जयप्रकाश जेपी भी मास्क लगाकर सदन में पहुंचे।

हर नागरिक के फोन पर जबरन जासूसी: सुरजेवाला कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सदस्य रणदीप सिंह सुरजेवाला ने संसद के शून्यकाल में “संचार साथी” ऐप को देश के हर स्मार्टफोन यूजर की निजता पर सीधा हमला करार दिया। सुरजेवाला ने आरोप लगाया कि यह ऐप बिना किसी की अनुमति के लोगों के फोन में जबरन इंस्टाल किया जा रहा है और इसके जरिए सरकार हर नागरिक की जिंदगी की जासूसी कर रही है।