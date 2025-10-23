Language
    5 नवंबर को हरियाणा कांग्रेस की विधायक दल की बैठक, भूपेंद्र हुड्डा के नेतृत्व में रणनीति और नई सियासी दिशा होगी तय

    By Sudhir Tanwar Edited By: Anku Chahar
    Updated: Thu, 23 Oct 2025 08:58 PM (IST)

    हरियाणा कांग्रेस 5 नवंबर को विधायक दल की बैठक करेगी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा और राव नरेंद्र सिंह के नेतृत्व में होने वाली इस बैठक में आगामी रणनीति और संगठनात्मक दिशा पर चर्चा होगी। पूर्व विधायक और वरिष्ठ नेता भी शामिल होंगे। यह बैठक कांग्रेस के लिए एक नई शुरुआत का संकेत है और पार्टी की राजनीतिक दिशा तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

    विपक्ष के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा और प्रदेशाध्यक्ष राव नरेंद्र की अगुवाई में रणनीति तय करने की तैयारी (फाइल फोटो)

    राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। हरियाणा कांग्रेस ने पांच नवंबर को विधायक दल की बैठक बुलाने की योजना बनाई है। यह बैठक पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कांग्रेस विधायक दल का नेता बनने और पूर्व मंत्री राव नरेंद्र सिंह के प्रदेशाध्यक्ष बनने के बाद आयोजित होने वाली पहली बड़ी बैठक होगी।

    बैठक में पार्टी न केवल विधायक दल के सभी सदस्यों को शामिल करेगी, बल्कि इसमें पूर्व विधायक, वरिष्ठ नेता और अन्य कांग्रेसी पदाधिकारी भी भाग ले सकते हैं। इसका उद्देश्य पार्टी की आगामी रणनीति और संगठनात्मक दिशा तय करना है। हुड्डा और राव के नेतृत्व में यह बैठक कांग्रेस के लिए नई शुरुआत का संकेत है। बैठक में विधायक दल की भूमिका, संगठन सुधार, चुनावी तैयारियां और रणनीति पर विशेष चर्चा होगी।

    बैठक पार्टी की रणनीतिक स्थिति को नया आकार देने में निर्णायक भूमिका निभा सकती है। बैठक में सभी विधायकों और वरिष्ठ नेताओं के सुझावों के साथ रणनीति बनाई जाएगी। हरियाणा कांग्रेस के लिए यह बैठक इसलिए भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है क्योंकि यह हुड्डा और राव के नेतृत्व में पहली बड़ी बैठक होगी। यह बैठक पार्टी की राजनीतिक दिशा और संगठनात्मक मजबूती तय करने का महत्वपूर्ण अवसर होगी।