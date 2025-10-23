5 नवंबर को हरियाणा कांग्रेस की विधायक दल की बैठक, भूपेंद्र हुड्डा के नेतृत्व में रणनीति और नई सियासी दिशा होगी तय

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। हरियाणा कांग्रेस ने पांच नवंबर को विधायक दल की बैठक बुलाने की योजना बनाई है। यह बैठक पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कांग्रेस विधायक दल का नेता बनने और पूर्व मंत्री राव नरेंद्र सिंह के प्रदेशाध्यक्ष बनने के बाद आयोजित होने वाली पहली बड़ी बैठक होगी।

बैठक में पार्टी न केवल विधायक दल के सभी सदस्यों को शामिल करेगी, बल्कि इसमें पूर्व विधायक, वरिष्ठ नेता और अन्य कांग्रेसी पदाधिकारी भी भाग ले सकते हैं। इसका उद्देश्य पार्टी की आगामी रणनीति और संगठनात्मक दिशा तय करना है। हुड्डा और राव के नेतृत्व में यह बैठक कांग्रेस के लिए नई शुरुआत का संकेत है। बैठक में विधायक दल की भूमिका, संगठन सुधार, चुनावी तैयारियां और रणनीति पर विशेष चर्चा होगी।