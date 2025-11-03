हरियाणा कांग्रेस में असहयोगियों पर एक्शन, राहुल-खरगे के साथ दिसंबर में ट्रेनिंग कैंप; BK हरिप्रसाद ने क्या अल्टीमेटम दिया?
हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी बीके हरिप्रसाद ने जिलाध्यक्षों से पार्टी संगठन को मजबूत करने और प्रमुख नेताओं को सम्मान देने का आग्रह किया। उन्होंने नेताओं के असहयोग पर नाराजगी जताई और कार्रवाई की चेतावनी दी। बैठक में 'वोट चोर-गद्दी छोड़' अभियान की समीक्षा की गई और दिसंबर में प्रशिक्षण शिविर लगाने का निर्णय लिया गया, जिसमें राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खरगे भी भाग लेंगे।
राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी बीके हरिप्रसाद ने पार्टी जिलाध्यक्षों को प्रमुख नेताओं का सम्मान करने तथा उन्हें पार्टी के हर कार्यक्रम में सम्मानपूर्वक बुलाने का संदेश दिया। हरिप्रसाद ने कहा कि कांग्रेस संगठन की मजबूती और पार्टी की एकजुटता ही राज्य में कांग्रेस की सरकार बनाने का आधार होगी।
कुछ जिलाध्यक्षों ने पार्टी प्रभारी को सूचना दी कि सांसद और विधायकों समेत कई प्रमुख नेता उनके बुलावे पर पार्टी के कार्यक्रमों में नहीं आते। इस पर बीके हरिप्रसाद ने कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि जिलाध्यक्ष अपनी तरफ से बुलाने में कोई कमी नहीं छोड़ें।
कांग्रेस प्रभारी ने कहा कि जिलाध्यक्ष हर कार्यक्रम की सूचना और निमंत्रण पार्टी के प्रमुख नेताओं को दें। इस पर भी यदि कोई नेता लगातार तीन बार कांग्रेस पार्टी के कार्यक्रमों में शामिल नहीं होता तो इसकी सूचना प्रदेश अध्यक्ष व मुझे दें।
कांग्रेस पार्टी अपने स्तर पर ऐसे नेताओं के विरुद्ध कार्रवाई करेगी। चंडीगढ़ स्थित पार्टी कार्यालय में कांग्रेस जिलाध्यक्षों की बैठक के दौरान प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र ने वोट चोर-गद्दी छोड़ अभियान की प्रगति की समीक्षा की। अधिकतर जिलाध्यक्षों ने हस्ताक्षर कराने का लक्ष्य पूरा कर लिया है।
बैठक में तय हुआ कि दिसंबर के पहले पखवाड़े में 10 दिन का ट्रेनिंग कैंप लगाया जाएगा। इस प्रशिक्षण सत्र में स्वयं राहुल गांधी दो दिन रुकेंगे, जबकि पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे भी एक दिन का प्रवास करेंगे।
कुरुक्षेत्र या करनाल में इस वर्कशाप को लेकर चर्चा चल रही है। इस कैंप में न केवल हरियाणा, बल्कि उत्तराखंड के जिलाध्यक्ष भी भाग लेंगे, ताकि पार्टी के संगठनात्मक माडल का अनुभव साझा किया जा सके।
पूर्व मुख्यमंत्री एवं विपक्ष के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कांग्रेस के सह प्रभारी जितेंद्र बघेल व प्रफुल्ल गुडधे की मौजूदगी में हुई कांग्रेस जिलाध्यक्षों की बैठक में कहा गया कि कई जिलों में विधायकों को सहयोग नहीं मिलता।
ऐसी ही बात कांग्रेस विधायक दल की बैठक में कुछ विधायकों ने कहा कि जिलाध्यक्षों का सहयोग नहीं मिलता। बैठक में राव नरेंद्र और बीके हरिप्रसाद ने जिलावार संगठनात्मक कार्यों की समीक्षा की और जिला प्रधानों को कमेटियां जल्दी बनाने के लिए प्रेरित किया।
करीब ढ़ाई घंटे तक चली जिलाध्यक्षों की बैठक में तय हुआ कि हरियाणा कांग्रेस कमेटी की ओर से समय-समय पर जो भी कार्यक्रम प्रेषित किये जाएंगे, उन्हें धरातल पर लागू करना जिलाध्यक्षों की जिम्मेदारी होगी।
बैठक में जिलाध्यक्ष फाइलों के ढेर के साथ पहुंचे थे। इनमें उनका पूरा संगठनात्मक रिकार्ड, कामकाज की गतिविधियां और कार्ययोजनाएं दर्ज थी। अब हर माह इसी आधार पर कामकाज का मूल्यांकन होगा।
प्रदेश अध्यक्ष ने साफ कहा कि संगठन अब केवल बैठकों का नहीं, परिणामों का मंच होगा। हर जिले को ठोस कामकाज दिखाना होगा। बीके हरिप्रसाद ने कहा कि रिपोर्ट उत्साहजनक हैं, लेकिन अब हमें इससे आगे बढ़कर बूथ स्तर पर संगठन को पुनर्जीवित करना होगा।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।