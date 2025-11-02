गुटबाजी, विरोधी बयानबाजी और अनुशासनहीनता से हरियाणा में हारी कांग्रेस, अनुशासन समिति के चेयरमैन की बेबाक राय

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। हरियाणा के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की हार के लिए राहुल गांधी समेत तमाम नेता भले ही ईवीएम में गड़बड़ी और पात्र लोगों की वोट काटने को दोष दे रहे हैं, लेकिन आपसी गुटबाजी और जीत का अति आत्मविश्वास हार का बड़ा कारण रहा है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

हार के कारणों पर कांग्रेस की अनुशासन समिति के चेयरमैन धर्मपाल मलिक ने बेबाक राय रखी। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि पार्टी के नेताओं में आपसी गुटबाजी, एक दूसरे के विरुद्ध बयानबाजी और अनुशासनहीनता से कांग्रेस को भारी नुकसान हुआ। चंडीगढ़ स्थित कांग्रेस कार्यालय में रविवार को अनुशासन समिति की बैठक में राज्य कांग्रेस की आपसी गुटबाजी पर भी विस्तार से चर्चा हुई।

धर्मपाल मलिक ने कहा कि जनता कांग्रेस को वोट देना चाहती थी, लेकिन हमारे अपने नेताओं की खींचतान और आपसी टकराव ने जनभावनाओं को नुकसान पहुंचाया है। अनुशासन की बहाली ही संगठन को मजबूत करने का पहला कदम है। हम पहले अपने घर को व्यवस्थित करेंगे, तभी जनता का भरोसा वापस जीत पाएंगे।

अध्यक्ष ने कहा कि कांग्रेस का हर नेता पार्टी की मजबूती में योगदान दे, न कि व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा के कारण संगठन को नुकसान पहुंचाए। कांग्रेस में अब अनुशासन ही सबसे बड़ा मंत्र होना चाहिए। अनुशासनात्मक कार्रवाई के मामलों में पूरी निष्पक्षता और पारदर्शिता के साथ कार्य किया जायेगा।

टिप्पणी न करें, अपनी शिकायत पार्टी नेतृत्व के सामने रखें सदस्य सचिव रोहित जैन ने कहा कि अगर कांग्रेस के किसी नेता अथवा कार्यकर्ता को किसी प्रकार की शिकायत अथवा नाराजगी है तो वह सार्वजनिक तौर पर टिप्पणी करने के बजाय अपनी शिकायत या नाराजगी को पार्टी नेतृत्व के सामने रखे, ताकि उस पर संज्ञान लिया जा सके। सार्वजनिक तौर पर किसी नेता या पार्टी के विरूद्ध बयानबाजी करने वाले पर सख्त अनुशासनात्मक कार्यवाही होगी।

घरों, दुकानों और वाहनों पर पार्टी के झंडे लगाने का सुझाव धर्मपाल मलिक के अनुसार शिकायतों तथा सुझावों के लिए ई-मेल dac.hpcc@gmail.com बनाई गई है। बैठक में कांग्रेसजनों, विशेषकर बूथ स्तर से लेकर प्रदेश स्तर तक के पार्टी पदाधिकारियों, सांसदों, विधायकों, पूर्व सांसदों, पूर्व विधायकों को सुझाव दिया गया कि अपने-अपने घरों तथा वाहनों पर विधिवत रूप से कांग्रेस पार्टी का झंडा लगायें। ऐसा करने से न केवल कांग्रेसजन स्वयं को गौरवान्वित महसूस करेंगे बल्कि आमजन में भी एक सकारात्मक संदेश जाएगा।

सोमवार को विधायकों और जिलाध्यक्षों की बैठकें हरियाणा कांग्रेस के विधायक दल की सोमवार को चंडीगढ़ में बैठक होगी। विधानसभा में विपक्ष के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा चंडीगढ़ स्थित पार्टी कार्यालय में विधायक दल की बैठक लेंगे, जिसमें पार्टी प्रभारी बीके हरिप्रसाद और दोनों सह प्रभारी तथा प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र भी शामिल होंगे। इसके बाद राव नरेंद्र सभी जिलाध्यक्षों की बैठक लेंगे।