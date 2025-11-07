हरियाणा कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं भजनलाल सरकार में मंत्री रहे केएल शर्मा का पंचकूला में निधन, राजनीतिक जगत में शोक की लहर

जागरण संवाददाता, पंचकूला। हरियाणा के वरिष्ठ कांग्रेस नेता और भजनलाल सरकार में मंत्री केएल शर्मा का शुक्रवार को पंचकूला में निधन हो गया। इससे राजनीतिक, सामाजिक और प्रशासनिक क्षेत्र के लोगों में शोक की लहर दौड़ गई।

बड़ी संख्या में लोग उनके निवास पर पहुंचकर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। उनका अंतिम संस्कार शनिवार दोपहर 12 बजे मनीमाजरा श्मशान घाट में किया जाएगा।

केएल शर्मा अपने सेक्टर-2 स्थित आवास पर थे, जब अचानक अचेत हो गए। परिजनों ने तुरंत डॉक्टरों को बुलाया, लेकिन जांच में उन्हें मृत घोषित कर दिया गया।

उनके पुत्र पुण्यदीप शर्मा, जो चंडीगढ़ में तहसीलदार के पद पर कार्यरत हैं, ने बताया कि जब उन्हें उनकी माता का फोन आया तो वे तुरंत घर पहुंचे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी।

केएल शर्मा वर्ष 1991 से 1995 तक कांग्रेस के विधायक रहे और भजनलाल सरकार में मंत्री रहे थे। इसके बाद वे 2005 से 2010 तक शाहबाद से कांग्रेस विधायक रहे। अपने लंबे राजनीतिक जीवन में वे गौसेवा आयोग के चेयरमैन सहित कई महत्वपूर्ण पदों पर रहे।