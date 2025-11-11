'वोट चोर गद्दी छोड़' अभियान के तहत हरियाणा में बड़ा आंदोलन छेड़ने की तैयारी में कांग्रेस, इस शहर से होगी शुरुआत

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा विधानसभा चुनाव में वोट चोरी के आरोपों के बीच हरियाणा कांग्रेस राज्य में बड़ा आंदोलन चलाएगी। ‘वोट चोर गद्दी छोड़’ अभियान शुरू किया जाएगा, जिसकी शुरूआत बुधवार को करनाल से होगी। यहां हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष राव नरेंद्र और रोहतक के सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा आंदोलन का नेतृत्व करेंगे। राज्य के सभी 22 जिलों में यह अभियान चलाया जाएगा। इसके लिए कांग्रेस ने जिलावार कमेटियां बनाते हुए चेयरमैन, सह चेयरमैन और सदस्यों की नियुक्तियां कर दी हैं।

इस अभियान की रणनीति नई दिल्ली में पार्टी के हरियाणा मामलों के प्रभारी बीके हरिप्रसाद की अध्यक्षता में हुई बैठक में तय की गई। इस बैठक में प्रदेशाध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह, पूर्व मुख्यमंत्री व विधानसभा में विपक्ष के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव एवं सिरसा की सांसद कुमारी सैलजा, रोहतक के सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा व हरियाणा मामलों के दोनों सह-प्रभारी जितेंद्र बघेल व प्रफुल्ल गुडथे सहित कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे।

करनाल में बुधवार को होने वाले आंदोलन की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा चुका है। जिला स्तरीय आंदोलनों के दौरान सभी जिला उपायुक्तों के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपे जाएंगे। प्रदेशाध्यक्ष की ओर से इस संदर्भ में सभी जिलाध्यक्षों, वरिष्ठ नेताओं, सांसदों-विधायकों, पूर्व सांसद-विधायकों, एआइसीसी सदस्याें, पीसीसी डेलीगेट्स, पार्टी के अग्रणी संगठनों महिला कांग्रेस, सेवादल, यूथ कांग्रेस व एनएसयूआइ सहित विभिन्न विभागों के पदाधिकारियों को निर्देश दिए जा चुके हैं।

रोष प्रदर्शन के बाद सभी जिलों की ओर से प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में रिपोर्ट भी भेजनी होगी। पूरे हरियाणा की कंपाइल रिपोर्ट पार्टी हाईकमान के पास भेजी जाएगी। ‘वोट चोर गद्दी छोड़’ अभियान 22 दिन चलेगा। 12 नवंबर को करनाल से इस कार्यक्रम का आगाज होने के बाद 13 नवंबर को अंबाला, 15 को फरीदाबाद, 17 को चरखी दादरी, 18 को हिसार, 19 को पलवल, 20 को कैथल, 21 को सिरसा, 22 को रेवाड़ी, 24 को पंचकूला, 26 को जींद, 27 को महेंद्रगढ़, 28 को सोनीपत, 29 को यमुनानगर व 30 नवंबर को रोहतक में रोष प्रदर्शन किए जाएंगे। इसके बाद तीन दिसंबर को नूंह, चार को भिवानी, छह को फतेहाबाद, सात को झज्जर व आठ दिसंबर को पानीपत में आंदोलन होगा।



अभियान में दिग्गज नेताओं को मैदान में उतरना पड़ेगा। पार्टी के सभी सांसदों व विधायकों के अलावा 2024 के लोकसभा व विधानसभा चुनावों में प्रत्याशी रहे नेताओं, पूर्व विधायकों व वरिष्ठ नेताओं को जिम्मेदारी सौंपी गई है।

जिला स्तर पर चेयरमैन और विधानसभा स्तर पर संयोजक नियुक्त किए गए हैं। अंबाला, पंचकूला व यमुनानगर के लिए सांसद वरुण मुलाना, भिवानी, महेंद्रगढ़ व चरखी दादरी के लिए पूर्व सीपीएस राव दान सिंह, फरीदाबाद व पलवल के लिए पूर्व मंत्री महेंद्र प्रताप सिंह, फतेहाबाद व सिरसा के लिए सांसद कुमारी सैलजा, गुरुग्राम, रेवाड़ी व नूंह के लिए फिल्म अभिनेता राज बब्बर को जिम्मेदारी सौंपी गई है।