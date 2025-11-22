Language
    हरियाणा: कांग्रेसी अब दिल्ली में वोट चोर-गद्दी छोड़ महारैली की तैयारी में जुटे, कांग्रेस मुख्यालय में बुलाई बैठक

    By Sudhir Tanwar Edited By: Sushil Kumar
    Updated: Sat, 22 Nov 2025 08:17 PM (IST)

    हरियाणा कांग्रेस अब 'वोट चोर-गद्दी छोड़' महारैली की तैयारी में है, जो 14 दिसंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में होगी। इस सिलसिले में 29 नवंबर को एआइसीसी मुख्यालय में एक बैठक बुलाई गई है, जिसमें रैली की कार्ययोजना पर विचार किया जाएगा। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भाजपा और चुनाव आयोग पर चुनाव परिणामों को प्रभावित करने का आरोप लगाया है।

    Hero Image

    वोट चोर-गद्दी छोड़ महारैली की तैयारी में जुटे कांग्रेस नेता। फाइल फोटो

    राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। वोट चोर-गद्दी छोड़ अभियान चला रही कांग्रेस अब 14 दिसंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में वोट चोर गद्दी छोड़ महारैली की तैयारी में जुट गई है। 29 नवंबर को शाम तीन बजे इंदिरा गांधी भवन स्थित एआइसीसी मुख्यालय में बैठक बुलाई गई है।

    इसमें अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के तत्वावधान में प्रस्तावित वोट चोर-गद्दी छोड़ महारैली की कार्ययोजना पर विचार विमर्श किया जाएगा।

    तैयारियों को लेकर होने वाली बैठक में हरियाणा में पार्टी मामलों के प्रभारी बीके हरिप्रसाद, प्रदेशाध्यक्ष राव नरेंद्र, पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव एवं सांसद कुमारी सैलजा तथा सांसद रणदीप सिंह सुरजेवाला, कांग्रेस कार्यसमिति सदस्य एवं सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा, एआइसीसी सचिव तथा सह प्रभारी जितेंद्र बघेल और प्रफुल्ल गुडधे विशेष तौर पर शामिल रहेंगे।

    कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव केसी वेणुगोपाल के अनुसार इस रैली का उद्देश्य चुनाव व्यवस्था में कथित धांधलियों और लोकतांत्रिक संस्थाओं पर हो रहे हमलों के खिलाफ देशभर में संदेश देना है।

    पूर्व मुख्यमंत्री और विपक्ष के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा का आरोप है कि भाजपा और चुनाव आयोग मिलकर चुनाव परिणामों को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं। इससे संविधान और लोकतांत्रिक मूल्यों को ठेस पहुंच रही है। लोगों ने भी फर्जी वोटरों को जोड़ने, विरोधी वोटरों को हटाने और बड़े पैमाने पर मतदाता सूची में हेराफेरी करने को गलत ठहराया है।