    हरियाणा कांग्रेस में बड़ा फेरबदल, अनुशासन समिति बनाने के लिए हाईकमान को भेजा प्रस्ताव

    By Anurag Aggarwa Edited By: Anku Chahar
    Updated: Mon, 27 Oct 2025 02:56 PM (IST)

    हरियाणा कांग्रेस कमेटी ने अनुशासन समिति बनाने के लिए हाईकमान को प्रस्ताव भेजा है, जिसकी मंजूरी बिहार चुनाव के बाद मिलने की संभावना है। मनीषा सांगवान ने कारण बताओ नोटिस का जवाब दिया है। प्रदेश कार्यकारिणी के गठन पर मंथन जारी है और बूथ लेवल एजेंटों की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू हो गई है। राहुल गांधी के अभियान की समीक्षा की जा रही है और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में विधायक दल की बैठक बुलाई गई है।

    Hero Image

     प्रदेश कांग्रेस की ओर से नामों की सूची हाईकमान को भेजी गई (फोटो: जागरण)

    राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। हरियाणा कांग्रेस कमेटी की ओर से राज्य स्तरीय अनुशासन कमेटी बनाने के लिए नामों का प्रस्ताव हाईकमान को भेज दिया गया है। कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व के बिहार चुनाव में व्यस्त होने की वजह से कांग्रेस की अनुशासन समिति को मंजूरी मिलने में थोड़ा समय लग सकता है।

    बिहार चुनाव के तुरंत बाद अनुशासन समिति बनने की संभावना है। बिहार में छह व 11 नवंबर को दो चरणों में चुनाव होंगे, जबकि नतीजे 14 नवंबर को आएंगे। दूसरी तरफ, प्रदेश अध्यक्ष व सह प्रभारी के कार्यक्रम में हुए हंगामे पर चरखी दादरी की कांग्रेस नेत्री मनीषा सांगवान ने अपना जवाब दाखिल कर दिया है। इस हंगामे के बाद प्रदेश अध्यक्ष की ओर से मनीषा सांगवान को कारण बताओ नोटिस भेजा गया था।

    चंडीगढ़ पहुंचे हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह ने सोमवार को कहा कि पार्टी में अनुशासनहीनता किसी स्तर पर स्वीकार नहीं की जाएगी। सभी नेताओं व कार्यकर्ताओं को अनुशासन में रहना होगा।

    अनुशासन तोड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। कांग्रेस की प्रदेश कार्यकारिणी के गठन को लेकर राव नरेंद्र ने कहा कि नामों पर मंथन शुरू हो चुका है। प्रदेश कार्यकारिणी में उपाध्यक्ष, महासचिव, सचिव व कोषाध्यक्ष समेत करीब एक दर्जन पदों पर जल्दी नियुक्तियां की जाएंगी।

    कांग्रेस के जिलाध्यक्ष पहले ही बनाए जा चुके हैं। उन्हें जिला कार्यकारिणी के गठन की प्रक्रिया तेज करने को कहा गया है। साथ ही, ब्लाक प्रधान और ब्लाक कार्यकारिणी भी बनेंगी।

    प्रदेश अध्यक्ष ने एक सवाल के जवाब में कहा कि बीएलए-। की नियुक्तियां पहले ही की जा चुकी हैं। अब बीएलए-।। (बूथ लेवल एजेंट) की नियुक्तियों संबंधी प्रक्रिया शुरू की गई है। सभी वरिष्ठ नेताओं से बीएलए-।। के लिए नाम मांगे गए हैं। वर्तमान में प्रदेश में 19 हजार 425 बूथ हैं और हर बूथ पर एजेंट की नियुक्ति पार्टी करेगी। बूथ स्तर पर एजेंट होने का फायदा यह होगा कि मतदाता सूचियों को अच्छे से जांचा जा सकेगा। वोट चोरी पर नजर रखने के लिए बूथ एजेंट्स की अहम भूमिका होती है।

    लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के निर्देश पर चलाए जा रहे ‘वोट चोर गद्दी छोड़’ अभियान की समीक्षा करने का दावा करते हुए राव नरेंद्र ने कहा कि 30 अक्टूबर तक सभी नेताओं व पदाधिकारियों से हस्ताक्षरों की लिस्ट मांगी गई है।

    इसके बाद समीक्षा होगी और अभियान की प्रगति को लेकर नेताओं का ‘रिपोर्ट कार्ड’ बनाया जाएगा, जिसकी रिपोर्ट कांग्रेस हाईकमान को भेजी जाएगी। तीन नवंबर को विपक्ष के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में कांग्रेस विधायक दल की बैठक बुलाई गई है। विपक्ष का नेता बनने के बाद भूपेंद्र हुड्डा की यह पहली बैठक होगी।

    बैठक में हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी बीके हरिप्रसाद, प्रदेशाध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह व दोनों सह-प्रभारी भी मौजूद रहेंगे। इसके बाद हुड्डा के सेक्टर-सात स्थित सरकारी आवास पर विधायकों का लंच होगा।